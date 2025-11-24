Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Armengol recibe en Estocolmo la Orden de la Princesa Olga por "su defensa de la dignidad humana" en Ucrania

Palma

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recibido este lunes en Estocolmo la medalla de la Orden de la Princesa Olga de grado III, concedida por Ucrania en reconocimiento a aquellas mujeres que destacan en su labor en defensa de la dignidad humana, ha informado la Cámara Baja en una nota de prensa.

La medalla, decretada por el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, ha sido entregada por el presidente de la Rada (Parlamento) de ese país, Ruslán Stefanchuk, en la capital de Suecia, donde se están reuniendo los representantes los parlamentos europeos dentro la IV Cumbre Parlamentaria de la Plataforma Internacional de Crimea.

Desde la invasión por parte de Rusia, España se ha posicionado al lado de Ucrania y el Congreso ha dado la palabra a Zelenski en varias ocasiones, por videoconferencia y en persona. En su visita de la pasada semana, Armengol recibió oficialmente a presidente ucraniano, que firmó en libro de visitas, posó para una foto de familia y luego fue agasajado con un león de bronce.

