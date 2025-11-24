Aparecen pintadas del logotipo del 'Núcleo Nacional' en las piedras del monumento natural Ses Fonts Ufanes
Los grafitis se realizaron en el emblemático paraje natural, situado en la finca pública de Gabellí Petit, dentro de la Serra de Tramuntana
En nota de prensa, Podemos Baleares ha informado que este pasado 23 de noviembre, en el monumento natural de Ses Fonts Ufanes se localizaron grafitis con el logotipo del 'Núcleo Nacional', un grupo con antecedentes de investigación policial por su posible vinculación a delitos de odio, ha explicado.
Denuncia de Podemos Baleares
Desde Podemos Baleares han denunciado públicamente dos hechos que han calificado de graves. Por un lado, la vulneración de la normativa de protección de un espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico; por otro, ha añadido, la presencia de grupos de "extrema derecha" que, "de forma impune, difunden ideologías antidemocráticas como el nazismo".
Para actuar frente a estos hechos, Podemos Baleares ha denunciado los hechos ante la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, y ha presentado un escrito a Fiscalía para que investigue el posible delito de odio.
En estas denuncias se exige de manera explícita la retirada urgente de las pintadas; la apertura de una investigación por parte de las autoridades competentes, para identificar a los responsables y poder aplicar el régimen sancionador correspondiente; y el refuerzo de la vigilancia y de las medidas preventivas en la zona, con el objetivo de evitar nuevos actos similares.
Solicitud de investigación a Fiscalía
Puesto que las pintadas recogen claramente el logotipo del 'Núcleo Nacional', la formación ha solicitado a la Fiscalía que abra diligencias de investigación para determinar si los hechos pueden constituir un delito de odio o un ataque contra la memoria democrática. Así pues, solicitan que se analice detalladamente la actividad y simbología asociada al grupo 'Núcleo Nacional', con el fin de verificar si esta se encuadra en comportamientos de "extrema derecha" susceptibles de vulnerar la normativa de derechos humanos y la memoria democrática.
"Este ataque, que puede terminar considerándose delito contra el medio y contra los derechos humanos, es consecuencia de un discurso que legitima y deja impunes los actos vandálicos de extrema derecha", ha denunciado la formación morada, y ha considerado que "el Govern es responsable mediante sus bombas legislativas que desprotegen el territorio, así como con la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, y la derogación de la Ley de Memoria Democrática".
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”