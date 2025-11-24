Aparecen pintadas del logotipo del 'Núcleo Nacional' en las piedras del monumento natural Ses Fonts Ufanes

En nota de prensa, Podemos Baleares ha informado que este pasado 23 de noviembre, en el monumento natural de Ses Fonts Ufanes se localizaron grafitis con el logotipo del 'Núcleo Nacional', un grupo con antecedentes de investigación policial por su posible vinculación a delitos de odio, ha explicado.

Denuncia de Podemos Baleares

Desde Podemos Baleares han denunciado públicamente dos hechos que han calificado de graves. Por un lado, la vulneración de la normativa de protección de un espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico; por otro, ha añadido, la presencia de grupos de "extrema derecha" que, "de forma impune, difunden ideologías antidemocráticas como el nazismo".

Para actuar frente a estos hechos, Podemos Baleares ha denunciado los hechos ante la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, y ha presentado un escrito a Fiscalía para que investigue el posible delito de odio.

En estas denuncias se exige de manera explícita la retirada urgente de las pintadas; la apertura de una investigación por parte de las autoridades competentes, para identificar a los responsables y poder aplicar el régimen sancionador correspondiente; y el refuerzo de la vigilancia y de las medidas preventivas en la zona, con el objetivo de evitar nuevos actos similares.

Solicitud de investigación a Fiscalía

Puesto que las pintadas recogen claramente el logotipo del 'Núcleo Nacional', la formación ha solicitado a la Fiscalía que abra diligencias de investigación para determinar si los hechos pueden constituir un delito de odio o un ataque contra la memoria democrática. Así pues, solicitan que se analice detalladamente la actividad y simbología asociada al grupo 'Núcleo Nacional', con el fin de verificar si esta se encuadra en comportamientos de "extrema derecha" susceptibles de vulnerar la normativa de derechos humanos y la memoria democrática.

"Este ataque, que puede terminar considerándose delito contra el medio y contra los derechos humanos, es consecuencia de un discurso que legitima y deja impunes los actos vandálicos de extrema derecha", ha denunciado la formación morada, y ha considerado que "el Govern es responsable mediante sus bombas legislativas que desprotegen el territorio, así como con la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, y la derogación de la Ley de Memoria Democrática".