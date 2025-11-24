Air Europa también cancela los vuelos a Venezuela ante la alerta de Estados Unidos

Un día después de que Iberia y otras aerolíneas decidieran cancelar sus vuelos a Venezuela Air Europa también deja en suspenso su operativa después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevuelen Venezuela. La compañía de los Hidalgo tenía el primer vuelo de esta semana programado para mañana martes 25 de noviembre.

Desde la aerolínea con sede en Llucmajor, en Mallorca, se ha tomado la decisión de interrumpir sus vuelos a Caracas, según se ha informado la tarde de este lunes, si bien esta mañana todavía había plazas disponibles para reservar. Finalmente, se ha optado por cancelar la operativa. Se irán evaluando las condiciones y cuando sea totalmente seguro se retomarán los vuelos, explican desde Air Europa.

Antes que Air Europa también Iberia, la portuguesaTAP, la brasileña Gol y la colobiana Avianca anularon sus vuelos.

La advertencia de Estados Unidos se debía a posibles problemas de interferencias y seguridad, en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano, informó Europa Press.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", ha indicado el organismo estadounidense en un comunicado.

La FAA ha apuntado que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a acabo ataques de este tipo.

"Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea", reza la nota.

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la FAA recientemente problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. "En algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo", ha advertido.

Estados Unidos ha estado bombardeando supuestas embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico –tachadas de ejecuciones extrajudiciales por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias– y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación 'Lanza del Sur', incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford'–-el más grande de la Armada estadounidense–.