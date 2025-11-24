El aeropuerto de Palma lleva más de ocho meses sin cantina para los trabajadores

Los trabajadores del aeropuerto, más de diez mil de unas 400 empresas en plena temporada alta, ya no se acuerdan de lo que era comer bien, caliente y a precios asequibles —a no ser que se lleven su táper de casa— o de simplemente socializar entre ellos en su propio espacio. No tienen cantina en Son Sant Joan y no parece que el entuerto se vaya a resolver pronto, a pesar de que hay un flamante edificio de tres plantas, con terraza incluida, listo para estrenar. Una abultada deuda que dejó el último adjudicatario y que ha de asumir el que llegue nuevo impide que alguien quiera regentar el establecimiento.

Hace más de ocho meses que los trabajadores tienen que lidiar con esta situación, cuando por fin abandonó el recinto el último adjudicatario, la empresa Menins-96, cuyo estado actual es en disolución. Los sindicatos vienen denunciando la situación, sin que la dirección de Son Sant Joan puede por ahora brindar una solución. Los propios trabajadores de Aena «lo sufren. Les han puesto comedores con cuatro o cinco microondas para calentar los táperes, frente a la oficina de Tomás Melgar [director]», dicen fuentes conocedoras.

La antigua concesionaria, en concurso de acreedores, dejó deudas con el gestor aeroportuario y debe al menos 400.000 euros a la Seguridad Social, además de parte de las nóminas de enero y febrero y completa la de marzo, según denunciaron desde UGT. Eran veinte las personas que atendían el comedor y que el nuevo adjudicatario tendría que subrogar.

Desde Aena se explica que volvió a sacar a licitación el servicio de cantina para los trabajadores «por la vía urgente, mejorando sus condiciones para hacerlo más atractivo, después de que el adjudicatario no pudiera iniciar el servicio al tener que asumir la importante deuda que había dejado su antecesor, que estuvo casi tres años ocupando las instalaciones sin contrato y, por tanto, ejerciendo su gestión de forma irregular, y dejando una importante deuda no solo a distintas administraciones públicas, sino también a Aena». Sin embargo, «el nuevo concurso, lamentablemente, quedó desierto». Así las cosas, el gestor aeroportuario «está buscando posibles soluciones, y lamenta la situación y los inconvenientes que está generando a los trabajadores, a quienes se han ofrecido alternativas de restauración», apunta sobre las ofertas que se ofrecen en locales de la terminal.

El pasado lunes se reunieron los representantes de CCOO y UGT con Tomás Melgar. Como les explicó el director de Son Sant Joan, las nuevas instalaciones de la cantina están listas para estrenar. Es un edificio de nueva construcción que se ha edificado como parte de la ampliación que se está llevando a cabo en la terminal mallorquina. Aena está dispuesta a asumir la deuda de Menins-96 para liquidarla y conseguir así que resulte atractivo explotar el establecimiento. «Tienen que esperar a que lo dicte un juez», dice Susana Carballido, responsable del sector aéreo en CCOO Baleares «Aunque la explotación de la cantina salió a coste cero, el que entre nuevo tiene que asumir el pago pendiente con la Seguridad Social», añade Carballido. «Aena es la principal interesada en arreglarlo».

«Todo el mundo viene con quejas, los que tienen turnos partidos y los propios trabajadores de las obras del aeropuerto necesitan la cantina para comer», relata Carballido. «Aunque haya locales que hacen descuentos a los trabajadores resulta muy caro».

«La mayoría de los trabajadores hacen dobletes en distintas empresas u horas extras y necesitan proveerse de alimentos para aguantar toda su jornada laboral», dice José Negreira, secretario del sector aéreo en UGT Baleares «No pueden pagar el precio de la comida de aeropuerto ni quieren alimentarse con los productos poco sanos de las máquinas expendedoras», critica.

Negreira recuerda que el último concesionario de la cantina «estuvo de okupa mucho tiempo».

Hay un nuevo edificio construido con la reforma que tiene tres plantas para la nueva cantina, pendiente de estrenar. / Manu Mielniezuk

A la nueva empresa que había ganado el concurso, tras la que están los explotadores del bar Cristal, «les tenían que haber entregado el establecimiento hace tres años», explican a este diario. «Cuando iban a subrogar al personal, al darles de alta, se dieron cuenta de la deuda prohibitiva que había con la Seguridad Social y renunciaron». Otras empresas de restauración aeroportuaria llegaron a interesarse, pero se echaron para atrás por la misma razón.

Jairo Pineda, del CSIF, presidente del comité del servicio PMR (personal de movilidad reducida), explica que antes tenían menús asequibles (7,5-8,5 euros). «A la cantina venían los chóferes de los buses, la Guardia Civil, equipos de fútbol que iban a volar o pasajeros que se lo sabían... Antiguamente, hasta había tele para ver el fútbol». Ahora los miembros de las fuerzas de seguridad se acercan a la cantina del Centro de Control.

Solo queda aprovechar el café y bollería por 2,55 euros que se ofrecen a los trabajadores en algunos establecimientos, y tener suerte de trabajar cerca de uno de los que quede abierto ahora en invierno. Mientras hay que seguir tirando de fiambrera.