Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve

Los vientos llegarán a los 75 kilómetros por hora en el norte de la isla

La Aemet avisa del fuerte viento y de la llegada de nieve a Mallorca

La Aemet avisa del fuerte viento y de la llegada de nieve a Mallorca / J. Mora

Daniel Hidalgo

Duna Márquez

Palma

Mallorca se prepara para una semana de fuertes vientos y descenso de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde este lunes la alerta amarilla en la isla por fenómenos costeros en el sur y el levante por olas de hasta tres metros de altura y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora.

Alerta en Mallorca para este martes

Para este martes 25 de noviembre, durante toda la madrugada hasta las 10 horas, el aviso amarillo estará activo en el sur de Mallorca y en la Serra de Tramuntana por olas de 3 metros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento. Archivo.

Fuerte oleaje causado por el viento. Archivo. / Isaac Buj - Europa Press

Los chubascos y tormentas también serán protagonistas del día, principalmente en el nordeste de la isla. Las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las diurnas descenderán.

Cota de nieve en Mallorca en 1000 metros

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el miércoles 26 de noviembre otra jornada de chubascos y tormentas con descenso de las temperaturas, notablemente las nocturnas en Mallorca. La cota de nieve se situará en la isla a los 1000 metros.

Noticias relacionadas y más

VÍDEO | El temporal tiñe de blanco la Serra de Tramuntana

VÍDEO | El temporal tiñe de blanco la Serra de Tramuntana

FOTO: IB-red | VÍDEO: DM / Carolina Prada

Los vientos seguirán siendo fuertes. Desde primera hora hasta las 17 horas, la Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros. A las 18 el aviso aumenta a naranja en el norte de Mallorca por olas máximas de hasta 10 metros y vientos de hasta 75 kilómetros por hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
  2. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  3. El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
  4. La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
  5. Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
  6. Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
  7. El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
  8. Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”

Vox exige un decreto urgente para activar el traslado de basura de Ibiza a Mallorca

Vox exige un decreto urgente para activar el traslado de basura de Ibiza a Mallorca

La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve

La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve

Aparecen pintadas del logotipo del 'Núcleo Nacional' en las piedras del monumento natural Ses Fonts Ufanes

El Consell da el primer paso para eliminar las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua: "Fomentan el separatismo"

El Consell da el primer paso para eliminar las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua: "Fomentan el separatismo"

Médicos del Mundo atiende a 1.215 mujeres que se prostituyen y sufren violencia invisible

Médicos del Mundo atiende a 1.215 mujeres que se prostituyen y sufren violencia invisible

Més reclama un concierto económico para Baleares en pleno debate sobre el sistema de financiación: "Sería lo más justo"

Més reclama un concierto económico para Baleares en pleno debate sobre el sistema de financiación: "Sería lo más justo"

El aeropuerto de Palma lleva más de ocho meses sin cantina para los trabajadores

El aeropuerto de Palma lleva más de ocho meses sin cantina para los trabajadores

El comercio de Mallorca prevé unas buenas ventas navideñas pero unas rebajas de enero «muertas»

El comercio de Mallorca prevé unas buenas ventas navideñas pero unas rebajas de enero «muertas»
Tracking Pixel Contents