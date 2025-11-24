La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve

Mallorca se prepara para una semana de fuertes vientos y descenso de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde este lunes la alerta amarilla en la isla por fenómenos costeros en el sur y el levante por olas de hasta tres metros de altura y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora.

Alerta en Mallorca para este martes

Para este martes 25 de noviembre, durante toda la madrugada hasta las 10 horas, el aviso amarillo estará activo en el sur de Mallorca y en la Serra de Tramuntana por olas de 3 metros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Fuerte oleaje causado por el viento. Archivo. / Isaac Buj - Europa Press

Los chubascos y tormentas también serán protagonistas del día, principalmente en el nordeste de la isla. Las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las diurnas descenderán.

Cota de nieve en Mallorca en 1000 metros

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el miércoles 26 de noviembre otra jornada de chubascos y tormentas con descenso de las temperaturas, notablemente las nocturnas en Mallorca. La cota de nieve se situará en la isla a los 1000 metros.

FOTO: IB-red | VÍDEO: DM / Carolina Prada

Los vientos seguirán siendo fuertes. Desde primera hora hasta las 17 horas, la Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros. A las 18 el aviso aumenta a naranja en el norte de Mallorca por olas máximas de hasta 10 metros y vientos de hasta 75 kilómetros por hora.