La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
Los vientos llegarán a los 75 kilómetros por hora en el norte de la isla
Mallorca se prepara para una semana de fuertes vientos y descenso de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde este lunes la alerta amarilla en la isla por fenómenos costeros en el sur y el levante por olas de hasta tres metros de altura y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora.
Alerta en Mallorca para este martes
Para este martes 25 de noviembre, durante toda la madrugada hasta las 10 horas, el aviso amarillo estará activo en el sur de Mallorca y en la Serra de Tramuntana por olas de 3 metros y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.
Los chubascos y tormentas también serán protagonistas del día, principalmente en el nordeste de la isla. Las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios y las diurnas descenderán.
Cota de nieve en Mallorca en 1000 metros
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el miércoles 26 de noviembre otra jornada de chubascos y tormentas con descenso de las temperaturas, notablemente las nocturnas en Mallorca. La cota de nieve se situará en la isla a los 1000 metros.
Los vientos seguirán siendo fuertes. Desde primera hora hasta las 17 horas, la Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros. A las 18 el aviso aumenta a naranja en el norte de Mallorca por olas máximas de hasta 10 metros y vientos de hasta 75 kilómetros por hora.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”