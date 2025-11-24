25-N en Palma: a qué hora y qué recorrido tienen las dos manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Palma se prepara para vivir mañana, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que por tercer año consecutivo las feministas volverán a salir a la calle en dos manifestaciones distintas. Tanto el Moviment Feminista de Mallorca como la Coordinadora Transfeminista han llamado a movilizarse a las 18.30 horas, aunque cada colectivo iniciará la marcha desde un punto diferente y con recorridos propios.

El Moviment Feminista partirá de la plaza de España bajo el lema 'El masclisme mata, la lluita feminista ens sosté'. La marcha recorrerá la avenida Alemanya hasta llegar a la plaza del Tubo, donde está prevista la lectura del manifiesto. El colectivo recuerda que la violencia machista sigue siendo una realidad que atraviesa la vida de mujeres de todas las edades, orígenes y posición social, y denuncia que no son hechos aislados, sino "violencia estructural". Según subrayan, este año ya son 38 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España (1.333 desde 2003).

Por su parte, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca finalmente iniciará su recorrido en la plaza de la Porta Pintada después de un cambio de última hora, según han anunciado en sus redes sociales, por un "error" en la autorización por parte de Delegación de Gobierno.

Empezará también a las 18:30 horas, aunque el recorrido será distinto. Desde Porta Pintada avanzarán por la calle Sant Miquel, plaza Major y calle Colom hasta la plaza de Cort, donde leerán su manifiesto. Su lema para este 25N es 'Combat la violència masclista, milita feminista'. La Coordinadora alerta del "repunte preocupante" de la violencia machista y del crecimiento de discursos de odio dirigidos contra las mujeres y contra el feminismo, motivos que merecen "plantarles cara" en las calles.

Aunque ambas marchas empezarán prácticamente en el mismo lugar, cada colectivo tiene su propia convocatoria y recorrido, como ya ha ocurrido en los dos últimos años. Las organizaciones llaman a llenar las calles contra todas las formas de violencia machista y reclaman a las instituciones más recursos, más prevención y compromiso para garantizar la libertad y la seguridad de las mujeres.