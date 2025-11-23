La venta de casas de lujo repunta en Mallorca pero sin la presencia de los ‘megarricos’

Las operaciones de compraventa de viviendas de lujo están registrando un apreciable repunte en Mallorca durante los últimos meses del año, que contrasta con la desaceleración que se produjo durante el periodo estival, según se pone de relieve desde el sector inmobiliario. Sin embargo, el presidente de la asociación balear que agrupa a las agencias especializadas en el producto de alto nivel (ABINI), Daniel Arenas, apunta que esta reactivación se enmarca en las operaciones para adquirir residencias con un precio que se mueve entre los tres y los seis millones de euros, frente al estancamiento que se está produciendo en la compra de mansiones con valores que alcanzan o superan los 20 millones de euros. «Todo el mundo quiere venderle su casa a un extranjero millonario, pero no hay tantos», se apunta desde este colectivo.

Este es uno de los problemas existente actualmente en el sector inmobiliario de alto nivel de la isla, según se subraya, y es que hay muchos titulares de este tipo de inmuebles que están reclamando unos precios excesivos.

«Hay bastante movimiento en el segmento de alto nivel, pero no en torno a las residencias que alcanzan los 15 o 20 millones de euros. Es necesario moderar las expectativas de muchos propietarios y los precios que han marcado», reconoce un representante de este tipo de inmobiliarias, que añade que «algunos se creen que no hay límites en el valor de sus propiedades, pero sí los hay».

El presidente de ABINI confirma que buena parte de las operaciones que se están cerrando en el mercado residencial de lujo de Mallorca se mueven en unos importes que se sitúan entre los tres y los seis millones de euros «y también hay algo de movimiento en torno a los ocho o nueve millones», pero no cuando el precio se acerca a los 20 millones de euros, pese a la pretensión de situarse en esas cifras de muchos titulares de este tipo de inmuebles.

No hay tantos ‘megarricos’

La actual situación del mercado inmobiliario mallorquín es que hay un exceso de oferta pensada para compradores ‘megarricos’, pero sin que haya una cifra significativa de clientes que puedan entrar en esa categoría. «Se cierran algunas operaciones de este nivel, pero son muy puntuales», se señala desde el sector.

Daniel Arenas, presidente de ABINI / B. Ramón

Este exceso de entusiasmo a la hora de estimar el valor del inmueble que se tiene en propiedad en la isla tiene a dos claros beneficiados en España, según se indica, como son Alicante y la Costa del Sol, que se están beneficiando del hecho de que haya aspirantes a tener una residencia en España que no están dispuestos a pagar lo que se pide en Balears, según pone de relieve un representante de estas inmobiliarias, aunque se reconoce que hay personas que buscan contar con una residencia en Mallorca sin aceptar lugares alternativos.

Pero además se subraya que las islas, al igual que el conjunto de España, no aparecen en el ranking de los destinos residenciales favoritos de los citados ‘megarricos’. Algunos informes sobre los movimientos de las grandes fortunas sitúan a Emiratos Arabes, Singapur, Estados Unidos, Italia y Portugal en esos puestos de cabeza, y se señala que la ventaja de los dos países europeos antes mencionados a la hora de fijar una residencia es una fiscalidad más benévola para esos millonarios que la española.

Compradores empresarios

Daniel Arenas afirma que el perfil del actual comprador extranjero de viviendas de alto nivel de Mallorca es el de un empresario o cargo directivo «que sabe lo que cuesta ganar el dinero y no está dispuesto a gastarlo de cualquier modo», y no el de una estrella del fútbol o del mundo del espectáculo «a los que les gusta más llamar la atención y son más impulsivos». De este modo, la demanda de estas personas está centrada en viviendas de alto nivel pero sin precios desorbitados.

En este tramo de precios, que superan el millón de euros pero que no alcanzan los diez, se admite que el problema es que hay más demanda que oferta.

En cualquier caso, se apunta que este ajuste en los precios más demandados no es negativo, alegando que lo que «lo que pasó hace tres años no fue normal», en referencia al boom de adquisiciones de elevado nivel que se vivió una vez superada la pandemia.

Se recuerda que también en el mercado del alquiler se están registrando distorsiones, como es la salida creciente de inmuebles que se destinan a residentes en favor de un aumento desproporcionado de las ofertas de temporada, de menos de un año.

En este caso, desde estas inmobiliarias especializadas en el producto más caro se señala que el objetivo de este trasvase es evitar quedar vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos y muy especialmente tener menos problemas ante los posibles casos de morosidad, que también se dan en este segmento de alto nivel.