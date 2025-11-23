Alemania inyecta algo de optimismo en el mercado residencial de lujo de Mallorca

El repunte en la compra de viviendas de alto nivel de Mallorca que se está registrando durante los últimos meses del presente año permite pronosticar a algunos representantes de las inmobiliarias especializadas en este tipo de producto no solo que en el cierre de 2025 «habremos salvado los muebles» al superar el descenso que se detectó durante el pasado verano, sino también que 2026 va a ser un ejercicio en el que la tendencia actual se va a mantener. Hay un factor clave que sustenta parte de estas esperanzas, y es la sensación de que la economía alemana comienza a salir de la crisis en la que ha estado inmersa durante los últimos años.

Desde diferentes sectores empresariales se ha señalado que parte del descenso en sus resultados durante la pasada temporada turística en relación con 2024 se explica por los problemas germanos y por la convicción de que «el alemán, cuando tiene que ahorrar, ahorra».

Tanto el presidente de la asociación balear de inmobiliarias nacionales e internacionales (ABINI), Daniel Arenas, como otros destacados representantes de este sector subrayan la dependencia que el mercado inmobiliario de lujo mallorquín tiene la demanda alemana, sin parangón con el de otros países.

Daniel Arenas, presidente de ABINI / B. Ramón

Ventas por nacionalidades

Prueba de lo expuesto es que durante el pasado año, la clientela germana adquirió más de 1.800 residencias en Balears, quedando en segundo lugar la británica, con algo más de 400. La diferencia entre ambas es enorme, y hay que tener en cuenta que el tercer lugar lo ocupa Italia con cerca de 250. Les siguen Suecia, Francia, Holanda y Suiza, que superan el centenar, quedando el resto de nacionalidades en cifras anecdóticas.

En el caso del Reino Unido, se señala que las políticas del Gobierno laborista están impulsando la salida de grandes fortunas, pero se añade que éstas optan mayoritariamente por destinos como Italia y Portugal por sus ventajas fiscales, lo que hace que la dependencia de los alemanes, que tienen a Mallorca como uno de sus destinos favoritos, siga siendo muy intensa en este mercado de alto nivel.

En cualquier caso, se insiste en que la demanda germana aparece centrada actualmente en inmuebles de uno a seis millones de euros, no en los que superan los diez millones.