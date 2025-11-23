Se rompió el aire y falló el DJ en la boda: 2.500 euros de indemnización a unos novios en Mallorca

Iba a ser un día especial, pero se convirtió en una pesadilla. Una pareja de recién casados demandó a la empresa que organizó el evento, realizado en una finca de Mallorca, porque consideró que el servicio prestado no cumplió con lo acordado en el contrato. La Audiencia ha dado la razón, aunque solo en parte, al joven matrimonio y sentencia que la empresa debe abonar a sus clientes 2.500 euros por los perjuicios que sufrieron.

La boda civil se celebró en una finca de Mallorca y la pareja contrató los servicios de una empresa para que se encargara de todos los detalles de la organización del evento. En las conversaciones previas se acordó colocar unas sillas para los testigos durante la ceremonia, una mesa de dulces, entrega de regalos para los niños y la coordinación de un DJ.

La ceremonia fue por la tarde y los novios observaron que en el espacio dónde iban a casarse no colocaron las sillas para los padrinos, que debido a ello no pudieron participar en la boda.

También denunciaron los novios que el banquete fue muy desorganizado. El calor era insoportable porque se rompió el aire acondicionado y se colocaron unos ventiladores. La comida no era la que habían contratado y consideraron que las cantidades servidas «eran ridículas».

Tras la cena empezó la fiesta. Los novios iban a protagonizar el baile inicial, pero no pudieron hacerlo porque el DJ no reprodujo la canción acordada.

También se quejó la pareja que la tarta nupcial se colocó ya cortada en una mesa de la sala. Tampoco se entregaron los regalos, ni se instaló la mesa de dulces y la boda terminó antes de la hora estipulada. La novia se quejó de los fallos de la organización y el día de su boda llegó incluso a tener un ataque de ansiedad, lo que arruinó del todo el día especial que ella tanto esperaba. También discutió con la organizadora del evento sobre la hora en la que tenía que terminar la fiesta. Los novios habían pedido que continuara hasta las tres de la mañana, pero una hora antes ya se clausuró la celebración.

Los novios, que pagaron más de 9.000 euros por la boda, se sintieron engañados por la organizadora del evento y decidieron demandarla. El juez del juzgado de Manacor rechazó la petición de ser indemnizados, porque consideró que no se había producido ningún incumplimiento grave del contrato. El magistrado utilizó su experiencia por haber asistido a varias bodas y consideró que los platos que se sirvieron durante la fiesta superaban «las expectativas de un banquete de boda, considerándose suficiente para satisfacer las necesidades de los invitados». Tampoco consideró el juez que la organización estuviera obligada a contratar a un «pinchadiscos» y aseguró que esta persona ofreció a los novios un amplio repertorio de canciones para que ellos eligieran la música que más les agradaba.

La Audiencia, al resolver la apelación a esta inicial sentencia, tampoco cuestiona que la comida del banquete justificara el enfado de los novios. Sin embargo, sí considera el tribunal que el hecho de que no hubiera aire acondicionado en la sala y se tuvieran que utilizar ventiladores, teniendo en cuenta el fuerte calor, sí supuso una incomodidad para los novios y los invitados. Por ello, merecen una indemnización de 2.500 euros.