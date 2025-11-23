Reabierto el tramo de la autopista de Andratx cortado a la altura de Portals Nous

El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca ha reabierto a la circulación el tramo en la Ma-1 dirección Andratx a la altura de la salida de Portals Nous que se cerró este sábado.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, se ha vuelto a habilitar la autopista entre el kilómetro 9,3 y el 10,2.

Cabe recordar que el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca desvió este sábado el tráfico en esa zona a causa de desprendimientos del puente a la altura de la salida de Portals Nous. Las brigadas del Consell de Mallorca ya han reparado el puente.