Reabierto el tramo de la autopista de Andratx cortado a la altura de Portals Nous
El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca desvió este sábado el tráfico en esa zona a causa de desprendimientos del puente a la altura de la salida de Portals Nous
Europa Press
Palma
El servicio de Carreteras del Consell de Mallorca ha reabierto a la circulación el tramo en la Ma-1 dirección Andratx a la altura de la salida de Portals Nous que se cerró este sábado.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico, se ha vuelto a habilitar la autopista entre el kilómetro 9,3 y el 10,2.
Cabe recordar que el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca desvió este sábado el tráfico en esa zona a causa de desprendimientos del puente a la altura de la salida de Portals Nous. Las brigadas del Consell de Mallorca ya han reparado el puente.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación