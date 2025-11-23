El Tribunal Supremo se opone a los indultos, pero acaba de amnistiar a un defraudador fiscal reincidente a cambio de que tenga las relaciones madrileñas adecuadas, porque de eso se trataba. Los contribuyentes disconformes con el fallo seguirán pagando la semana caribeña de martes a jueves de los magistrados, así como los enchufes de los cónyuges de sus gobernantes. Madrid, esa realidad que te obliga a elegir entre Franco y Juan Carlos I, cae cada vez más lejos. Por desgracia, la capital tóxica sigue envenenando a las mallorquinas que se desempeñan en su atmósfera irrespirable, y hoy le toca el turno a Rosario Sánchez ‘Ro’, secretaria de Estado de Turismo y presunta sucesora de Francina Armengol como candidata al Govern si algún día recupera el uso de la palabra. De momento, impulsa con denuedo la saturación de su isla natal.

El partido antiespañol Vox quiere expulsar a los mallorquines de la isla y sustituirlos por extranjeros. El PP no se sabe lo que quiere, un día se despierta saturado y al siguiente desconvoca las elecciones que no había convocado el día anterior. En cambio, el PSOE aspira con claridad a multiplicar el número de turistas en Mallorca. Así lo demuestran los informes de tendencias publicados a lo largo de 2025 por Turespaña, ente presidido por Rosario Sánchez. En un trabajo ímprobo pero alentado por la vocación, hemos desglosado los países que deben disparar su presencia en la isla. En una relación consistente pero no exhaustiva:

MÉXICO. Se destaca a «Baleares» entre las regiones que «experimentan un incremento en las reservas» mexicanas. Se felicitan de que en el futuro «siga siendo un destino prioritario».

CHINA. Se celebra «un avance» del 16,3 por ciento en el número de turistas chinos en Balears. Sobre todo, se destaca que las cifras todavía limitadas «abren espacio para trabajar rutas y una oportunidad de long tail», que debe ser un plato típico de la cocina oriental, el rabo de oso panda.

GOLFO PÉRSICO. Otro mercado «estratégico», con una «estabilidad que favorece el crecimiento del turismo emisor», como siempre a Mallorca. Se supone que el PSOE aplaude las intenciones del Ayuntamiento de Palma de PP/Vox, que ha anunciado su promoción en Abu Dabi.

CANADÁ. «Resulta destacable el crecimiento en Balears, con gran potencial». Se apuesta sin limitaciones por «el crecimiento continuo para la llegada» de los estadounidenses del norte.

ESTADOS UNIDOS. «Baleares lidera el crecimiento de reservas desde Estados Unidos, con un crecimiento interanual del 20,7 por ciento, impulsado por la ruta directa de United Airlines entre Nueva York y Palma de Mallorca». Más madera hacia el «destino clave de Baleares», y el PSOE se apunta a la denominación franquista de «Palma de Mallorca».

ARGENTINA. Rosario Sánchez se entusiasma con «el recorrido que todavía presentan en el emisor argentino destinos como Islas Baleares, tomando como referencia el perfil repetidor de los turistas argentinos».

AUSTRALIA. «Se observa un auge de comunidades como Baleares». Hay que aprovechar la «oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento entre los destinos preferidos por el turista australiano».

BRASIL. De nuevo, «España está bien consolidada y puede competir fácilmente en destinos de sol y playa de lujo, especialmente la Costa del Sol y Baleares». Para el futuro, «incrementará su cuota de mercado».

COREA DEL SUR. Pese a la cháchara sobre la contención turística, es «necesario ampliar el foco hacia otras comunidades con alto potencial como Baleares».

FRANCIA. No solo se han desbordado los volúmenes asfixiantes anteriores a la covid, sino que se promueve y «se prevé un aumento de frecuencias aéreas a Canarias y Baleares, para cubrir la importante demanda del mercado francés».

PAÍSES BAJOS. Entre «los destinos más elegidos» vuelve a sobresalir «Baleares, donde el turista neerlandés busca descanso, gastronomía y buen clima». Seguimos como «destino preferente», que se desea ampliar a las reservas «del primer trimestre del año».

ISRAEL. Ya se señaló la contradicción de que Pedro Sánchez levantara barricadas a la llegada a Madrid de la Vuelta Ciclista, mientras Rosario También Sánchez alentaba el turismo del país «genocida». Pues bien, «con anterioridad a la guerra, los israelíes viajaban a las Islas Baleares en verano (a Mallorca los adultos y a Ibiza los jóvenes) gracias a una conexión directa». La guerra interrumpió el tráfico, pero «según evolucione la situación, evaluarán incorporarla en 2026».

No sé si cabremos. Armengol perdió las elecciones de 2023 gracias a frases autodestructivas como «turismo es democracia», a traducir por «mis íntimos han de enriquecerse y que se fastidien los mallorquines». El PSOE insiste en la derrota.

