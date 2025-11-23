Las familias del CEIP Marian Aguiló reclaman otra auxiliar para atender a los alumnos con necesidades: "Es esencial para garantizar su seguridad y bienestar"

Las familias del colegio Marian Aguiló de Palma reclaman a la conselleria de Educación otro auxiliar técnico educativo (ATE) para atender al alumnado con necesidades. El centro cuenta con más de 600 estudiantes y 24 grupos y hasta ahora tenía dos ATE, pero después de diez años así este curso Educación solo les ha asignado uno, lo que los padres consideran insuficiente para atender en condiciones a estos estudiantes (un hecho que repercute además en el resto de alumnado). Así lo ha expresado la asociación de familias de alumnos en una carta enviada a la Conselleria.

Reyes Ramos es madre de un alumno que tiene autismo y ha visto como este curso su hijo se ha quedado con menos horas de atención: "La ATE solo está con él a la hora de la merienda y en algún recreo". Ramos confía en el personal del centro, y en especial en su tutor, que para su hijo es su persona de referencia, pero, señala, cuando el tutor no está o está atendiendo las necesidades del resto del grupo, es fácil que se desregule, generando situaciones que requieren atención invidualizada. Esta madre explica su caso concreto, pero insiste en que la petición de otra ATE no es solo por su hijo: todas las familias reclaman esta nueva auxiliar pensando en garantizar una buena atención a todos los niños con necesidades y a todos los alumnos del centro en general.

"Es importante entender que, aunque estos niños puedan parecer autónomos para realizar tareas básicas como comer o ir al baño, sin una figura de referencia y apoyo constante, no son capaces de mantener esa autonomía ni de seguir un ritmo de aprendizaje adecuado", narra la asociación: "La presencia de una segunda ATE es, por tanto, esencial para garantizar su bienestar, su seguridad y su inclusión efectiva en la dinámica escolar".

El centro está conformado por dos edificios (uno para Infantil y uno para Primaria) con sus correspondientes patios, más un campo de fútbol situado en un tercer edificio al que se accede saliendo del centro y que se usa para el patio de 4º a 6º, lo que dificulta mucho una sola persona puede cubrir las necesidades de los estudiantes de ambas etapa y genera una evidente sobrecarga de trabajo para esta persona, indica la AFA en su carta. La asociación recuerda que la educación inclusiva es un principio fundamental recogido por la LOMLOE, "garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado", algo que con solo una ATe no se cumple plenamente al "limitar la capacidad del centro para responder de forma adecuada a la diversidad y a las necesidades concretas de los alumnos". Critican además que en la resolución de junio de 2025 que regula la gestión del personal auxiliar educativo no se contempla adecuadamente la atención al alumnado con necesidades educativas especiales que supera el sexto curso de Infantil "a pesar de que en muchos casos la autorregulación y la autonomía personal siguen sin estar plenamente desarrolladas".

"Somos conscientes de la actual falta de personal disponible y de que la bolsa de trabajo para ATE se encuentra vacía, lo que dificulta cubrir las plazas necesarias", señalan los padres, que también asegura entender que, según se les ha dicho, "no se prevé una solución definitiva hasta el mes de enero", pero en este contexto solicitan que su centro sea atendido "de forma prioritaria en cuanto existan recursos disponibles".

Desde Educación señalan que la asignación de auxiliares se hace según el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo y que este curso algunos de estos estudiantes se han marchado con lo que ya, según los criterios que aplican, al centro solo le corresponde un ATE. Las familias piden que se reconsidere la situación, por un tema de seguridad y bienestar.