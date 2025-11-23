Esquerra Unida celebra su asamblea de Mallorca y elige a Ana Ordoñez como coordinadora

Esquerra Unida ha celebrado este sábado en el Centre Es Flassaders su Asamblea de Mallorca, en la que Ana Ordoñez ha sido elegida nueva coordinadora de la organización por unanimidad de los asistentes. Con esta elección, el partido pretende iniciar una etapa centrada en Mallorca como sujeto político y territorial, con el objetivo de reforzar la presencia de Esquerra Unida en el territorio.

“Nos enfrentamos a una etapa política difícil, con una derecha que domina los espacios institucionales e impone un discurso reaccionario. Es hora de reafirmar nuestros valores y construir una alternativa clara, unitaria y de izquierdas para Mallorca”, ha declarado Ordoñez en su discurso.

Entre los principales retos que identifica la nueva coordinadora se encuentran la emergencia habitacional, la crisis ecológica, la masificación turística, una gestión de la inmigración que no vulnere los derechos humanos y el retroceso de la lengua y la cultura propias.