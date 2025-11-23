Cuatro detenidos por tirar petardos y atacar a policías en una manifestación propalestina en Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por incidentes ocurridos durante la manifestación en apoyo a Palestina el pasado 5 de octubre en Palma. Los acusados, tres hombres y una mujer, todos españoles, supuestamente lanzaron petardos y bengalas y agredieron a varios agentes. Están acusados de delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

Según ha informado hoy la Policía, varios efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se desplegaron por la ciudad para controlar el desarrollo de la protesta. La manifestación transcurrió con normalidad, "con un comportamiento correcto por parte de la gran mayoría de los asistentes", ha asegurado la Policía.

Sin embargo, un grupo "minoritario", cuyos miembros iban vestidos de negro y con el rostro oculto, empezó a arrojar petardos y bengalas encendidas en el interior de papeleras y contenedores a lo largo del recorrido de la manifestación. Un vecino dijo a uno de los agentes que habían llegado a tirar petardos a su balcón.

Al acabar la manifestación, los policías fueron a identificar a las personas que habían lanzado estos artefactos. En ese momento, alguien lanzó un objeto contundente contra el casco de un policía y los miembros de este grupo comenzaron a dar empujones, patadas y manotazos a los agentes, uno de los cuales sufrió una herida en el labio.

La Brigada Provincial de Información se hizo cargo de la investigación para identificar a los implicados. Fruto de estas pesquisas, durante las últimas semanas han sido llocalizadosy detenidos cuatro sospechosos. La Brigada Provincial de Información no descarta más detenciones.