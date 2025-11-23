Armengol carga contra el Consell por eliminar las ayudas a la OCB y Joves per la Llengua: "Vuelve a hacerse evidente el ataque al catalán"

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha denunciado este domingo el "ataque evidente" del Govern balear y del Consell de Mallorca a la lengua catalana tras la eliminación de las ayudas destinadas a la Obra Cultural Balear (OCB) y a Joves per la Llengua, "entidades históricas dedicadas a la promoción y defensa del catalán".

Según ha escrito Armengol en X (antiguo Twitter), esta decisión confirma que "en esta legislatura vuelve a hacerse evidente el ataque a la lengua catalana".

La líder socialista acusa al Ejecutivo de la presidenta Marga Prohens (PP) de "perseguir nuevamente a quienes trabajan por la promoción y divulgación de nuestra lengua y nuestra cultura".

La presidenta del Congreso ha lamentado que retirar el apoyo institucional a estas entidades no supone "ningún ahorro real", sino que "vacía espacios de convivencia, de cohesión y de memoria compartida".

"La lengua catalana es el alma de nuestro pueblo", un elemento que nos ha unido en momentos difíciles, nos ha hecho crecer como sociedad y ha sido clave para que las islas sean lo que son: un territorio plural, abierto y orgulloso de su identidad", ha defendido.

En este sentido, ha afirmado que cuesta entender que el Govern y el Consell quieran "invisibilizar la tarea de quienes la defienden", y ha advertido de que son muchas las personas y las instituciones que no renunciarán a proteger y cuidar el catalán: "Protegerlo es proteger nuestra manera de vivir, nuestra identidad, nuestro pasado y nuestro futuro", ha resumido.

Armengol ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento y apoyo a la Obra Cultural Balear y a Joves per la Llengua por su "inestimable labor al servicio de nuestro pueblo", y ha reivindicado su papel fundamental en la defensa social del catalán.