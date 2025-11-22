El Govern presume de iniciar más pisos aseguibles en dos años que Francina Armengol en ocho

Las viviendas de precio limitado (VPL) impulsadas por el Govern de Marga Prohens y que se han puesto en marcha durante los dos últimos años superan ya ampliamente las de protección oficial desarrolladas durante dos legislaturas por los anteriores Ejecutivos de Francina Armengol, unas cifras que son utilizadas por el conseller del ramo, José Luis Mateo, para defender la eficacia de las iniciativas que el actual Gabinete del PP ha activado para facilitar el acceso a una residencia.

Si se analiza el resultado del decreto que se aprobó en 2023, se observa además que Mallorca ha sido la gran beneficiada por esas iniciativas, al concentrar la inmensa mayoría de las VPL que se están tramitando.

La posibilidad de reconvertir un local en viviendas de precio limitado ha permitido que en estos momentos haya ya 340 residencias de este tipo en tramitación en el conjunto de Baleares, de las que 312 se concentran en Mallorca.

En el caso de las VPL conseguidas al permitir que los edificios ganen alturas siempre que este aumento se destine íntegramente a esos inmuebles con un valor acotado, las que se han puesto en marcha alcanzan las 137 en el archipiélago, 135 de ellas en suelo mallorquín.

Respecto al aprovechamiento de edificios inacabados, el resultado es el inicio de 151 pisos de ese tipo, todos ellos en Mallorca.

La división de grandes viviendas para generar otras más pequeñas pero con el precio limitado, permite poner en marcha 115, de las que 112 son mallorquinas.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

Disparidad territorial

En total, aparecen 743 VPL con la tramitación iniciada, de las que 708 se concentran en Mallorca, o lo que es lo mismo, el 95%.

El conseller reconoce esta disparidad territorial y las diferentes velocidades que se dan en el desarrollo de las iniciativas, pero lo achaca en parte a las características de cada zona y de sus edificios. Como ejemplo, subraya que en Manacor, con un alcalde de Més, se están tramitando más VPL de la reconversión de locales que en Palmadebido a la existencia en este primer municipio de muchas antiguas fábricas que ahora pasan a tener un uso residencial. Eso explica que las primeras viviendas de precio limitado que se han concluido se encuentre en la citada población.

Por contra, durante los ocho años de mandato de Francina Armengol, la cifra de pisos de protección oficial entregados fue de 481 (300 de ellos en Mallorca). Hay que tener en cuenta que los Ejecutivos del Pacto solo apostaron por la VPO para sacar al mercado más residencias asequibles.

José Luis Mateo reconoce que el Gabinete de Armengol también impulsó inmuebles protegidos que se han entregado durante la actual legislatura, pero subraya que el total no alcanza el millar, cifra que queda ampliamente superada por las que se han puesto en marcha de la mano del conjunto de las normas que el actual Govern ha ido impulsando durante los algo más de dos años de la actual legislatura.

En concreto, si se suman a las 743 VPL antes señalada las que se están comenzando de la mano del programa Construir per Llogar (concentradas unas 1.800 en Mallorca y alrededor de 600 en Ibiza), también creado por el Ejecutivo del PP, la cifra supera las 4.000, y si además se incorporan los pisos de protección oficial iniciados durante los últimos dos años por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), se rondan las 5.000.

Edificio de la primera promoción de VPL en Manacor / M. Mielniezuk

Mateo remata este balance con las 1.900 residencias con protección que se van a generar en Palma con los dos Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) que ya han comenzado a tramitarse, como son los de Son Güells y Son Puigdorfila Nou, de forma que la cifra global se acerca a las 7.000 en estos momentos, y además la previsión es que en breve entrarán en Cort más PRE.

Hay otro aspecto que el conseller destaca, y recuerda que estas VPL van dirigidas exclusivamente a residentes, y subraya que su precio se sitúa entre un 30% y un 50% por debajo de los del mercado libre.

Precios inferiores al mercado

Por ejemplo, los precios de la primera promoción concluida en Manacor tras la reconversión de locales se mueven entre 119.000 y 215.000 euros, mientras que las de nueva edificación de Palma van de los 169.000 a los 275.000 euros, según los datos facilitados por la Conselleria.

Respecto a las VPL que se ponen en régimen de alquiler, se señala que son entre un 40% y un 50% más económicas que las que se ofrecen en los portales inmobiliarios. En concreto, se cifran las rentas a abonar entre los 550 y los 750 euros mensuales si son pisos reformados, y entre los 600 y los 1.000 si son nuevos.