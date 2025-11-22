El Ejecutivo balear quiere aprobar el nuevo plan Lloguer Segur antes de la Navidad

El nuevo plan Lloguer Segur del Govern, con algunos cambios sobre su diseño inicial, será aprobado antes de la Navidad, según las estimaciones del conseller de Vivienda, José Luis Mateo, que añade que en el peor de los casos se dará luz verde a esas modificaciones en enero.

El Govern quiere dar así un impulso, tal y como ya adelantó Diario de Mallorca, a un programa que busca que pisos que permanecen vacíos salgan al mercado del alquiler con un precio limitado, a cambio de dar al propietario garantías de que va a cobrar el alquiler cada mes y que su piso le será devuelto en perfecto estado.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

Adelantar dinero

Con esta modificación del plan, el Govern va a adelantar el dinero necesario para rehabilitar o reformar la vivienda con el fin de que cumpla las exigencias de habitabilidad, unos fondos que luego serán descontados del alquiler que va a cobrar el titular del inmueble.

Mateos afirma que en las reuniones mantenidas con los agentes de la propiedad inmobiliaria y con los administradores de fincas, éstos han defendido las bondades de Lloguer Segur, aunque se admite que no es lo suficientemente conocido por los propietarios de viviendas, de ahí que se hayan puesto en marcha iniciativas promocionales para hacer que llegue a un mayor número de personas.