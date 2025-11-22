El PSIB destaca que el Gobierno de Sánchez dedicará a Baleares "más recursos que nunca"

El PSIB-PSOE ha destacado este sábado que las Islas Baleares recibirán en 2026 un total de 4.191 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez, una cifra que supone “más recursos que nunca” para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia.

El portavoz socialista en las islas y delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha calificado esta dotación de financiación de “histórica” y ha subrayado que representa un “incremento sustancial” respecto a los 2.906 millones que llegaron a Baleares en 2018, último ejercicio con Mariano Rajoy (PP) al frente del Ejecutivo central.

“El compromiso del Estado con las Islas Baleares se demuestra con hechos: es una muy buena noticia para la ciudadanía que contemos con la financiación más alta de la historia”, ha afirmado Rodríguez.

Según ha explicado, este aumento de fondos permitirá reducir las listas de espera sanitarias, impulsar la educación pública y avanzar en la construcción de vivienda pública.

El PSIB recuerda que los siete años de gobierno de Pedro Sánchez han supuesto para las islas 9.122 millones de euros más que los siete años del último ejecutivo de Rajoy.

Rodríguez ha señalado además que este compromiso se refleja en medidas que impactan directamente en la economía familiar, como la gratuidad del transporte público, el incremento de las becas, mayores ayudas al alquiler o el mantenimiento del descuento de residente del 75 % en vuelos y ferris.

El delegado del Gobierno ha instado al PP balear a reconsiderar su rechazo a la condonación de 1.741 millones de deuda de Baleares con el Estado, al considerar que esta posición “perjudica” a la comunidad. “Veremos si el PP de Prohens está del lado de Baleares o del lado de Feijóo”, ha añadido.

El PSIB sostiene que esta dotación contribuirá a consolidar unos servicios públicos “más fuertes y más justos” y espera que los próximos acuerdos presupuestarios aseguren que Baleares siga recibiendo “lo que le corresponde por población, por esfuerzo fiscal y por la realidad de un territorio insular con sobrecostes estructurales”.