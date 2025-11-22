Una Navidad encantada: la magia y el sabor llenarán Alcampo durante estas fiestas

El pasado martes, la Navidad llegó a Alcampo Mallorca con un acto celebrado en el propio hipermercado. Eduardo Navarro, director del centro, dio la bienvenida a los medios y a otros invitados, y remarcó el eslogan ‘Una Navidad encantada’, que busca «evocar la magia de estas fechas». Según explicó, cinco pilares sustentan la campaña: un surtido muy amplio, especial atención al producto fresco, precios accesibles, impulso de la marca propia e innovación constante.

Las cifras hablan por sí solas: más de 50.000 referencias en el hipermercado, colaboración con más de 300 productores locales y más de 1.500 referencias de Mallorca. La marca propia ya supone el 22% del surtido y suma este año 600 nuevos productos específicos de Navidad, desde dulces a decoración. «Queremos que el cliente pueda hacer aquí el cien por cien de su compra navideña», resumió Navarro.

La responsable de los Mercados de la Casa, Antonia Adrover, presentó las tendencias de decoración que vestirán el hogar estas fiestas. Una línea de inspiración británica, en azules y rojos; otra de aire nórdico, con blancos, verdes y marrones suaves; y una tercera más «dulce», en tonos caramelo. A ellas se suman las figuras de elfos y cascanueces, los imprescindibles Reyes Magos y una amplia colección de luces (con apuesta por las opciones solares para jardines) y árboles elaborados con materiales reciclados. «Decorar la casa es compartir tiempo con los tuyos; nuestra propuesta quiere acompañar ese momento», afirmó.

El universo infantil llegó de la mano de Juan Carlos Bauzá, responsable de Juguetes, con una campaña que ofrece también más de 2.000 referencias. Destaca la marca propia One Two Fun, con productos pensados para la jugabilidad, envases más sostenibles y precios muy competitivos. Se refuerza el surtido de juegos de construcción y puzles, y la campaña incluye descuentos especiales. Como cada año, la vertiente solidaria se concreta en la recogida de juguetes (46.000 juguetes donados por Alcampo desde 2020) y en el castor de peluche fabricado con materiales sostenibles, del que se destinan 2 euros por unidad a la Fundación CRIS contra el cáncer, además del 1% de las ventas de One Two Fun a proyectos sociales.

Mateo Vidal presentó la parte dulce. Alcampo Mallorca cuenta con obrador propio de panadería y pastelería, donde se elaboran cocas, empanadas y, por supuesto, el roscón de Reyes, con varios rellenos ( nata, trufa y crema), además de dulces rellenos de crema o pistacho. En turrones, el surtido va de las marcas clásicas como Vicens o Delaviuda a propuestas innovadoras como el turrón de tarta de chocolate blanco de Cacaolat o el de Inés Rosales, sin olvidar los mantecados de Gori de Muro. A ello se suma una amplia gama de marca propia con calendarios de Adviento, bombones, turrones y mantecados a precios ajustados. El protagonismo del producto local se extiende también a la pescadería, con buena parte del género procedente de Sa Llotja, y a una bodega que presume de ser «probablemente la más variada de Mallorca».

Además, Vidal incidió en que la gran amplitud de surtido de Alcampo permite ofrecer productos al alcance de todas las capacidades de compra.

Tras la presentación, fue el momento del menú. La chef ejecutiva de Alcampo, Bárbara Buenache, condujo la degustación del menú de Navidad, que se podrá disfrutar en el espacio gastronómico de Alcampo Mallorca. En un formato desenfadado y familiar, tipo brunch, presentó siete pases muy festivos, entre los que podremos encontrar desde una ostra gallega con sobrasada para abrir boca, hasta una mousse de pistacho, crema Namelaka y turrón de chocolate con pistacho y piña como postre. Las creaciones ofrecidas entremedias son dignas de mención: salpicón vegetal con vinagreta escabechada, dorada de estero a la llama con muselina de lima y caviar, albóndigas de Angus con foie y patata en crema, crujiente de sobrasada de cerdo negro mallorquín Can Company, y falso risotto de trufa con queso curado DOP Queso Manchego. ´Este último plato fue además un obsequio adicional para los asistentes, a quienes la organización entregó los ingredientes y la receta para probar la elaboración en casa.

Juan Carlos Feliu, responsable de carnicería y bistró, presentó los vinos recomendados para cada pase, con protagonismo absoluto de las denominaciones de origen mallorquinas. Entre ellos, el Blanc de Prensal 2024 de Sebastià Pastor (D.O. Binissalem), el Son Caló Rosat 2024 de Miquel Oliver (D.O. Pla i Llevant), diferentes referencias de Macià Batle y los espumosos Veritas Brut Nature y Veritas Dolç 2023 deJosé Luis Ferrer.

La presentación concluyó con una degustación de una serie de minardises del obrador, como panellets o mazapanes con sabor a fresa.

El acto reveló que, un año más, la Navidad llega a Alcampo repleta de detalles y de magia.