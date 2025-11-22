¿Es Mallorca demasiado cara? Algunas empresas cancelan sus congresos debido a los precios de los hoteles

Desde hace años, Mallorca intenta hacerse un hueco en el turismo MICE. MICE es la abreviatura en inglés de Meetings (reuniones), Incentives (eventos corporativos), Conventions (congresos) y Exhibitions (ferias y exposiciones). La isla ha ido progresando en este ámbito. Al gran Palacio de Congresos de Palma se han sumado en los últimos tiempos otros centros más pequeños, como el Aubamar Convention Center en la Playa de Palma, donde la asociación empresarial Palma Beach organizó el jueves (20/11) un foro dedicado a este núcleo turístico. También la planificación de un gran recinto ferial, que debería abrir en 2029, avanza al menos sobre el papel.

Pero ahora saltan las alarmas: los precios hoteleros, que se han disparado estos últimos años, se están convirtiendo en una desventaja competitiva para la isla. Especialmente los organizadores de congresos y empresas alemanas empiezan a echarse atrás ante el elevado coste del alojamiento, advirtió el jueves (20/11) Karina Zaplana, directora de ventas del Palacio de Congresos, durante el foro Palma Beach. Dos grandes clientes del sector automovilístico habrían preferido celebrar sus eventos en Alemania en lugar de hacerlo en Mallorca como estaba previsto. “Nuestros clientes no están dispuestos a pagar más por el mismo producto que la última vez”, señaló Zaplana.

En uno de los coloquios del foro de Palma Beach celebrado el jueves (20/11). / Agencia.com

Los precios hoteleros prácticamente se han duplicado

“Con los precios hoteleros también hay que poner algún límite”, advirtió Juan Miguel Caldentey, CEO de Maximice Event Group, empresa especializada en este sector. La organizadora de eventos Marta Blasco, presente en la sala, confirmó que muchos de los hoteles aptos para sus clientes habían duplicado los precios este año. Habitaciones por 250 euros o más ya no son ninguna excepción en Mallorca. También los precios en los restaurantes han subido considerablemente.

A esto se suma que muchos hoteles no están preparados para los clientes MICE, que suelen viajar solo dos o tres días. En la Playa de Palma, donde no faltan hoteles, muchos establecimientos incluso rechazarían este tipo de reservas, prefiriendo apostar por turistas tradicionales que llegan a través de touroperadores y suelen quedarse al menos una semana. Y eso a pesar de que estos hoteles serían ideales para los congresistas, como señalaron otros participantes del foro. Playa de Palma está muy bien conectada con Palma y ofrece no solo playa, sino también una buena desconexión del programa del congreso.

Alojar a más de 3.000 personas a la vez

En grandes congresos puede darse el caso de tener que alojar a más de 3.000 personas simultáneamente. Karina Zaplana explicó que una solicitud de este tipo puso recientemente a su equipo y a ella bajo enorme presión. Finalmente lograron garantizar el alojamiento al cliente, pero costó muchísimas llamadas a muchos hoteles, y no todos se mostraron cooperativos, explicó.