Visión y acción para invertir en un mundo cambiante

El pasado lunes, Es Baluard acogió ‘Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico’, un encuentro organizado por Diario de Mallorca y Banca Privada de BBVA, que dio a conocer algunas de las claves del panorama económico actual, así como formas de actuar frente a ello. Asistieron inversores particulares, clientes de BBVA Banca Privada y personas interesadas en aprovechar sus posibilidades financieras. Todos pudieron presenciar el coloquio y también participar activamente.

La periodista Mar Ferragut, encargada de presentar el evento, dio la bienvenida a todos y cedió la palabra a Susana Llombart, directora de Zona Baleares de BBVA, quien subrayó en la apertura institucional que el encuentro «busca ofrecer información útil y de calidad en un escenario marcado por la volatilidad y el cambio constante».

Recordó que el negocio de Banca Privada es un área estratégica para BBVA y un pilar esencial en Balears, donde el banco acompaña tanto proyectos personales como empresariales. «Queremos que tomen decisiones con seguridad y confianza; para eso estamos hoy aquí».

La sala vota: optimismo con matices

La parte interactiva no se hizo esperar. La presentadora invitó al público a sacar sus teléfonos y escanear un código QR. En pantalla apareció la primera pregunta, con la que conocer las perspectivas de los asistentes sobre el futuro de la economía.

Esperando las respuestas, se incorporaban al escenario Ximo Raga, director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este de BBVA, y Roberto Hernanz, responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España. Tras el saludo, el proyector ya mostraba una clara tendencia en las votaciones de los asistentes.

La mayoría optó por un escenario positivo, con un porcentaje significativo de respuestas «con incertidumbre» y un escaso peso de la visión negativa. Hernanz interpretó los resultados: «Empezamos el año con dudas sobre la fuerza de la desaceleración. Lo que hemos visto es una desaceleración ordenada, con Estados Unidos resistiendo mejor de lo previsto y Europa mostrando ritmos diferentes entre países».

Se detuvo en algunos casos: una Alemania en proceso de reformas e inversión en infraestructuras y defensa; una Francia condicionada por la inestabilidad política; y una España que se mantiene entre las economías más dinámicas gracias al turismo y a su creciente desestacionalización. Sobre la inflación, destacó el avance del proceso de desinflación y la aproximación al objetivo del 2% del BCE, aunque con niveles todavía «incómodos».

Como principal foco de riesgo mencionó el impacto que puedan tener las decisiones de la administración Trump en Estados Unidos. «Hace un año se veía incluso como catalizador de los mercados; ahora habrá que seguir de cerca cada movimiento», apuntó.

Raga conectó este entorno con la realidad del negocio de Banca Privada: «Para Banca Privada de BBVA, 2025 está siendo un año récord, siguiendo la senda de 2024. Crecemos en número de clientes y en volumen gestionado, y lo hacemos de forma sostenible». La entidad suma ya más de 169.000 carteras y 147.000 millones de euros bajo gestión, con la Territorial Este (que incluye Baleares) como zona puntera en clientela. «Tenemos claro que debemos ser excelentes en servicio, información y trato con los clientes». Por ello, el directivo insistió en el papel de los banqueros privados, que combinan conocimiento de mercado con un profundo trato personalizado: «Conocen las circunstancias de cada cliente y, cuando toca, saben cuándo tienen que minimizar riesgos».

Renta fija, bolsa y debate sobre la inteligencia artificial

La segunda pregunta se centró en la evolución de los mercados financieros. El público apostó sobre todo por la renta variable, seguida de la renta fija y, muy por detrás, de los valores refugio. Hernanz calificó las valoraciones del público en la sala como «optimistas» y lo respaldó señalando que el año está siendo «extraordinario» para la bolsa. En términos globales, destacó que en los últimos meses «ha habido dudas respecto a los pesos pesados tecnológicos» y opinó que «estamos en un súper ciclo de inteligencia artificial que ha catapultado a grandes jugadores de esta temática», citando a Oracle o a Nvidia como algunas de las compañías que han impulsado el índice estadounidense S&P 500, considerado hoy en día el más representativo de la situación real del mercado. En este sentido, remarcó que se ha asentado un debate sobre si existe una posible burbuja. «Tengo mis reservas; subidas tan verticales no se mantienen indefinidamente». Según Hernanz, «probablemente veamos una rotación hacia empresas más tradicionales y sectores menos expuestos a la imprevisibilidad de la inteligencia artificial». En paralelo, defendió el papel de la renta fija como amortiguador en las carteras: «Cuando vienen curvas, la renta fija nos ayuda a tomarlas con seguridad».

Ambos expertos coincidieron en que la clave no es elegir un solo activo, sino combinar renta fija, renta variable y liquidez en función del perfil de cada inversor y del horizonte temporal de sus objetivos.

EE. UU. frente a Europa: el papel de los tipos y la geopolítica

Con el debate ya lanzado, llegó la tercera pregunta, sobre el desempeño de las bolsas en los próximos meses. Aunque la estable bolsa europea recogió algunos votos iniciales, según se apreció en pantalla, pronto se advirtió la preferencia del público por la bolsa estadounidense, más volátil, pero líder en innovación y crecimiento. Por su parte, una cuarta parte de los votantes consideró que el rendimiento de cada bolsa dependerá de la evolución de los tipos de interés y de las tensiones geopolíticas.

Hernanz recordó que, en los últimos 25 años, la bolsa norteamericana ha batido de forma recurrente a la europea, aunque esta cuenta con compañías líderes globales y, ahora, con valoraciones más atractivas en algunos segmentos. Destacó el buen comportamiento del Ibex 35, apoyado en la fortaleza del sector bancario español.

Raga aprovechó para explicar la estrategia de Banca Privada de BBVA, basada en tres pilares: factor humano, tecnología y propuesta de valor. Los banqueros privados viven pegados a los mercados y al cliente; la tecnología proporciona entornos digitales seguros y ágiles; y la propuesta de valor se articula a través de una gestión activa, una combinación de métodos tradicionales e innovadores, y carteras con una arquitectura que comprende 200 fondos seleccionados,

El responsable recordó el plan estratégico para 2025-2028, en el que la Banca Privada de BBVA tiene un papel protagonista y en el que la territorial de Baleares aspira a consolidarse como la mejor opción de la isla para los inversores.

BlackRock: datos e inteligencia artificial al servicio del inversor

Tras el coloquio con los representantes de Banca Privada de BBVA, llegó el turno de la gestora invitada. Desde la compañía BlackRock, la mayor gestora de activos a nivel mundial, se expusieron las bases de la inversión sistemática y del trabajo conjunto entre el ser humano y la tecnología.

En la pantalla, un esquema sencillo resumía la idea: «Hombre & Máquina». En la columna del lado humano, atributos como experiencia de mercado, capacidad para identificar movimientos de mercado o riesgos, y conocimiento operativo para orientar las decisiones de compra y venta. En la columna de la máquina, ventajas como la simplificación, la concentración, la detección de conexiones inesperadas, la corrección de prejuicios de comportamiento y la capacidad para encontrar información que aún no se refleja en los precios.

Desde BlackRock se explicó que la inversión sistemática se apoya en tres pilares: datos, modelos y equipo. Los datos incluyen no solo los estados financieros tradicionales, sino también fuentes alternativas, como la geolocalización para estimar afluencias a comercios o las imágenes satelitales para analizar la ocupación de aparcamientos, anticipando si los resultados de la empresa analizada serán mejores o peores que en la medición anterior.

Los modelos aprovechan la inteligencia artificial y la enorme potencia de cálculo disponible hoy para transformar esa información en señales de inversión concretas. Y el equipo, formado por más de un centenar de profesionales especializados, aporta el criterio y la supervisión necesarios para que esas decisiones tengan sentido en el contexto de cada cartera.

La gestora desmontó algunos tópicos: no se trata de que un ordenador sustituya al gestor, sino de que el gestor disponga de herramientas capaces de analizar millones de datos que el ojo humano no podría procesar. El mensaje final: el futuro de la inversión pasa por el trabajo conjunto entre expertos y tecnología.

Estrategia BBVA

El responsable de Banca Privada de la Territorial Este, Ximo Raga, agradeció el esfuerzo de Diario de Mallorca y el de todo su equipo de banqueros en Balears.

«Con actos como el de hoy queremos abrir una ventana al futuro y ayudarles a tomar decisiones informadas. Nuestro nuevo plan estratégico 2025-2028 fija objetivos muy ambiciosos que nos mantendrán a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad. En cuatro años, esperamos obtener un beneficio atribuido acumulado de unos 48.000 millones de euros, con una rentabilidad media cercana al 22% y una eficiencia en el entorno del 35%».

Recordó que la entidad no aspira solo a ser el banco de sus clientes, sino su compañero de confianza, dispuesto a acompañar, construir y proteger su patrimonio en el largo plazo.

