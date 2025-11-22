Alerta amarilla por viento y olas de hasta cuatro metros este sábado en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado avisos amarillos por viento en Mallorca, con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) en la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de la isla.

La Aemet también ha avisado de posibles fenómenos costeros en esta zona de Mallorca, con olas que podrían alcanzar entre tres y cuatro metros de altura.

Sobre las posibles precipitaciones, se esperan en la isla intervalos nubosos sin descartar algunos chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de granizo pequeño.

Además, podrá haber heladas débiles locales en cotas altas de la sierra de Tramuntana y por la noche en otras zonas de Mallorca.

Un viernes invernal: frio, granizo y hasta un cap de fibló

La previsión para este fin de semana parece más tranquila que la jornada vivida ayer, en que Mallorca amaneció helada.

Desde primeras horas de la mañana, varios municipios de la Serra de Tramuntana, como Sóller o Bunyola, registraron granizadas intensas que cubrieron sus calles de blanco. El temporal, además, dejó en el resto de la isla lluvias intensas, vientos muy fuertes y fenómenos espectaculares, como un impresionante cap de fibló en Deià.

Cap de fibló

Durante toda la jornada de ayer, los cielos se mantuvieron cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo. Una situación que propicia fenómenos como el impresionante cap de fibló que se registró a primera hora de la mañana cerca de Deià.

Joan Mora / Patricia Eugenio

El día de ayer se mantuvo con temperaturas típicamente invernales. De hecho, en la estación meteorológica situada en la Serra de Alfàbia se registraron por la mañana temperaturas de 2’9 grados, mientras que la situada en la finca de Son Torrella, a los pies del Puig Major, fue aún más bajo con tan solo 2’3 grados.

La noche del viernes y la madrugada de este sábado serán probablemente las más frías de este episodio invernal. En Mallorca, se espera que las temperaturas mínimas no superen los seis grados de media. Un valor que puede caer hasta los tres en zonas como Lluc o sa Pobla .