El temporal tiñe de blanco la Serra de Tramuntana: ¿nieve o granizo?

El primer zarpazo invernal de la temporada deja un fino manto de nieve granulada en la Serra de Tramuntana. Una capa de apenas tres centímetros de grosor que, según el geógrafo y cazador de tormentas, Albert Darder, “es más granizo que nieve”.

La esperada imagen de la Serra teñida de blanco ha llegado este viernes, propiciada por el temporal de frío ártico que afecta desde ayer a la isla. En las cámaras de IB-red, la Serra d'Alfàbia aparecía cubierta de lo que parece una fina capa de nieve.

Sin embargo, Albert Darder, en su perfil de la red social X, publicaba una foto tomada en el Puig Major en la que puntualizaba que había "más granizo que nieve". En esta misma línea, se ha pronunciado el geógrafo Albert Ambrós, en un vídeo publicado en X. "Podríamos decir que es la primera nevada del año. Aunque, no quiero engañar a nadie, es una mezcla de granizo y nieve granulada".

En cualquier caso, Ambrós confiaba en que, a lo largo del día, nevara en zonas más altas de la Serra. Y el tiempo le ha dado la razón. Apenas una hora después, ha publicado otro video en el que, ahora sí, se ve caer la nieve. "Ahora sí es nieve granulada, no granizo. Podemos comprobarlo porque es menos pesada, menos redonda... Ya sí es nieve".

Frío y viento

La cota de nieve irá subiendo a medida que avance la jornada, hasta situarse en los 900 metros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. De cara al sábado, se registrarán heladas débiles en cotas altas durante la madrugada. Los cielos se mantendrán nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de granizo pequeño. Por la tarde, las nubes se irán dispersando. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

La Aemet mantendrá la isla en alerta amarilla hasta las ocho de la tarde por fuertes rachas de viento, que podrían superan los 80 kilómetros por hora.