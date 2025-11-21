Estas son las siete empresas mallorquinas distinguidas con los premios PIMEM 2025 por su destacada trayectoria

El Teatre Xesc Forteza de Palma acogerá el próximo 26 de noviembre a las 19.00 horas e una nueva edición de los Premios PIMEM, con los que la patronal mallorquina reconoce la labor de pequeñas empresas con una trayectoria destacada.

En esta edición, los galardones distintguen a Can Garanya, de Manacor, reconocida como Mejor Empresa de Comercio; Cuines Germans Santandreu, de Petra, com Mejor Empresa de Industria; Ecomón, de Palma, que obtine el galardón el premio a la Mejor Empresa de Innovación; Palma Pictures, también de Palma, distinguida co Mejor Empresa de Servicios; Meedfeel, de Palma, que recibe el premio a la Mejor Empresa Turística; Mercat de Pere Garau, de Palma, distinguido como Mejor Asociación Empresarial; y, finalmente, Grup Ambtu, de Manacor, reconocido como la Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa.

Cada categoría contó en su momento con cinco propuestas aportadas por diferentes socios y socias de la patronal, para que posteriormente un jurado independiente y especializado en empresa escogiera los actuales ganadores. La Federación se muestra muy satisfecha de las aportaciones hechas, ya que las considera “muy razonadas y argumentadas”, y vuelve a poner el acento en el excelente trabajo del jurado independiente. Según PIMEM, cada categoría contaba con cinco candidatos y sólo uno podía ser el ganador. La patronal ha querido especificar que, más allá de la elección del jurado, todas las empresas propuestas tenían un perfil muy interesante y cuya trayectoria empresarial es digna de reconocimiento, “pero sólo una pyme puede optar al premio”.

El actual coordinador del jurado, Carlos Lluch, ha asegurado que en la edición de este año ha habido bastante consenso a la hora de escoger los ganadores, a diferencia de ediciones anteriores donde se producían empates entre candidatos. Para Lluch, “lo primordial es tener un jurado compuesto por personas que conocen el mercado local, el tejido empresarial mallorquín y gozan de una independencia total, sin intereses ni preferencias que condicionen una elección u otra”.

Lluch también ha destacado la coincidencia entre los integrantes del jurado en un aspecto concreto: “Hay varios criterios a la hora de elegir una empresa u otra, pero hay uno más intangible al que damos mucho valor: que sea una pyme que, por trayectoria y gestión, sea un ejemplo a seguir e imitar por futuros emprendedores. Por otra parte, también valoramos que la opinión pública conecte con la elección del jurado a la hora de valorar el proyecto empresarial”.

Desde la patronal se indica que los premios han conseguido un reconocimiento social y empresarial gracias a la credibilidad y el trabajo de las personas que forman el jurado, quienes, bajo principios éticos y profesionales, asumieron la responsabilidad de elegir los ganadores.

Los Premios PIMEM 2025 se entregarán por parte de diferentes autoridades institucionales, tras un breve vídeo corporativo que explicará la trayectoria de cada empresa ganadora. Entre las autoridades presentes estará la presidenta del Govern, Margalida Prohens, quien tiene previsto cerrar la edición de este año.