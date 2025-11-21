Recomendaciones del director insular de Emergencias y del jefe de bombers ante la llegada de la nieve a Mallorca
En la Serra, se aconseja poner cadenas a los coches y llevar botas y ropa de abrigo. En casa, limpiar el tiro de la chineneas para evitar incendios e intoxicaciones y extremar el cuidado con el uso de braseros
La llegada de la nieve a Mallorca este mes de noviembre hace previsible que un aluvión de personas se desplace este fin de semana a la Serra de Tramuntana para ver los copos en su plenitud. El director insular de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs, y el jefe de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín han lanzado una serie de recomendaciones y consejos para disfrutar de la nieve y minimizar los riesgos.
Por su parte, el director insular de Emergencias Joan Fornàs aconseja visitar la nieve siempre y cuando se adopten las debidas medidas de precaución. Al conducir el coche, además de llevar el depósito lleno, se aconseja poner cadenas en las ruedas. "Pueden patinar y ocurrir cualquier desgracia", subraya.
Mientras que a la hora de afrontar una excursión en la nieve, Fornàs recomienda ir siempre "bien preparados". En este sentido insta a llevar botas adecuadas para esta situación, ropa térmica y de abrigo así como agua y algo de alimento como frutos secos. También recalca que el teléfono móvil debe ir "supercargado".
"Prevenir evita sustos"
Mientras que el jefe de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín, hace hincapié en la seguridad en los domicilios con la bajada de las temperaturas. "Prevenir evita sustos. Una chimenea segura es una chimenea limpia", recalca. En este sentido Bonnín insta a limpiar el tiro de la chimenea antes de encenderla, "Una salida de humo sucia puede ser causa de un bloqueo. De que se acumulen humos y hasta de un incendio en la vivienda", asevera. También previene del peligro que supone tapar los braseros con elementos inflamables. "Hay que estar muy alerta con el enchufado y desenchufado.
El jefe de Bombers de Mallorca también llama la atención sobre el evidente peligro que supone poner a secar ropa sobre radiadores. "Son aparatos que no están preparados para esto". Otro tanto puede ocurrir al poner muchas de estas estufas en un solo enchufe. "Pueden sobrecargarse".
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación