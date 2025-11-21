Recomendaciones del director insular de Emergencias y del jefe de bombers ante la llegada de la nieve a Mallorca

La llegada de la nieve a Mallorca este mes de noviembre hace previsible que un aluvión de personas se desplace este fin de semana a la Serra de Tramuntana para ver los copos en su plenitud. El director insular de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs, y el jefe de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín han lanzado una serie de recomendaciones y consejos para disfrutar de la nieve y minimizar los riesgos.

Por su parte, el director insular de Emergencias Joan Fornàs aconseja visitar la nieve siempre y cuando se adopten las debidas medidas de precaución. Al conducir el coche, además de llevar el depósito lleno, se aconseja poner cadenas en las ruedas. "Pueden patinar y ocurrir cualquier desgracia", subraya.

Mientras que a la hora de afrontar una excursión en la nieve, Fornàs recomienda ir siempre "bien preparados". En este sentido insta a llevar botas adecuadas para esta situación, ropa térmica y de abrigo así como agua y algo de alimento como frutos secos. También recalca que el teléfono móvil debe ir "supercargado".

"Prevenir evita sustos"

Mientras que el jefe de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín, hace hincapié en la seguridad en los domicilios con la bajada de las temperaturas. "Prevenir evita sustos. Una chimenea segura es una chimenea limpia", recalca. En este sentido Bonnín insta a limpiar el tiro de la chimenea antes de encenderla, "Una salida de humo sucia puede ser causa de un bloqueo. De que se acumulen humos y hasta de un incendio en la vivienda", asevera. También previene del peligro que supone tapar los braseros con elementos inflamables. "Hay que estar muy alerta con el enchufado y desenchufado.

El jefe de Bombers de Mallorca también llama la atención sobre el evidente peligro que supone poner a secar ropa sobre radiadores. "Son aparatos que no están preparados para esto". Otro tanto puede ocurrir al poner muchas de estas estufas en un solo enchufe. "Pueden sobrecargarse".