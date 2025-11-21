El PSIB presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Consell de Mallorca: "Galmés ha cedido al chantaje de la extrema derecha"

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos insulares para 2026, junto con 122 enmiendas parciales que suman 142 millones de euros. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha criticado duramente las cuentas del presidente Llorenç Galmés por ceder "al chantaje de la extrema derecha", en referencia a Vox, socio de gobierno del PP en la institución insular.

Entre las medidas cuestionadas, Cladera ha destacado la retirada de ayudas a entidades que promueven la lengua catalana, como la OCB y Joves per la Llengua, la infradotación de servicios para menores migrantes no acompañados y políticas que ha calificado de "regresivas" en materia de cambio climático. Según la socialista, las cuentas "no ofrecen soluciones a los principales retos de Mallorca ni responden a las necesidades reales de la ciudadanía".

El presupuesto contempla un incremento de 62 millones de euros financiado con nuevo endeudamiento, a pesar de que el Consell dispondrá de más ingresos procedentes del Govern balear y del Estado. Cladera ha denunciado que esta gestión provoca "perder oportunidades de financiación", incluyendo fondos europeos ya negociados, y ha subrayado la falta de prioridad en vivienda, turismo sostenible, movilidad, cultura y servicios sociales.

El paquete de enmiendas del PSIB propone, entre otras medidas: 16 millones para impulsar el parque público de vivienda y ayudas a colectivos vulnerables; 27 millones en movilidad e infraestructuras; 40 millones para bienestar social, incluyendo gratuidad de 0 a 3 años y refuerzo de residencias; 7 millones para cultura y lengua; y 5 millones para un plus de insularidad del personal del Consell.

MÉS también se opone a las cuentas y coincide con los socialistas

Més per Mallorca registró ayer su propia enmienda a la totalidad, acusando a PP y Vox de presentar unas cuentas "incapaces de dar respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía" y de reflejar "una sumisión absoluta" a la agenda ideológica de Vox. La portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, alertó sobre el retroceso en políticas de vivienda, cultura y territorio, y aseguró que los presupuestos mantienen un modelo obsoleto de inversiones en infraestructuras.

Con estas enmiendas, la oposición unifica su rechazo a los presupuestos del Consell, que según los socialistas y Més no afrontan la emergencia habitacional ni protegen los servicios públicos y culturales de la isla. Por su parte, el PP defiende que las cuentas de 2026, con 761 millones de euros, son "las más expansivas de la historia" y refuerzan servicios sociales, apoyo a municipios y programas de inclusión.