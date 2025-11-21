Palma acoge una conferencia sobre la desinformación: "Una mentira convincente puede convertirse en un arma comercial"

«Soy del norte, un poco de granizo no me asusta», con esta broma en alusión al inestable tiempo mañanero, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (UNAV), Charo Sádaba, comenzaba su conferencia: “Estrategias de lucha contra la desinformación. Impacto en la toma de decisiones”. En su ponencia, realizada en el Real Club Náutico de Palma, analizó cómo la calidad informativa influye en la confianza social y en la gestión empresarial.

Sádaba advirtió de que la desinformación funciona «como una pandemia», capaz incluso de poner en riesgo la vida física: «Recordemos los mensajes que, durante la Covid, animaban a consumir lejía: eso demuestra hasta qué punto puede afectar a nuestro modo de vida».

Explicó que la desinformación se basa esencialmente en bulos y mentiras, y recordó que el término fake news es impreciso: «Si es fake, no es una noticia. Es mejor llamarlo bulo o, simplemente, un error». En este sentido, matizó que incluso las grandes agencias de noticias pueden equivocarse sin mala intención, por lo que no deben confundirse esos fallos involuntarios con campañas deliberadas de manipulación.

La decana subrayó que «la información ya no sucede únicamente en los medios», y que cada vez «más personas dejan de consultar fuentes tradicionales y se informan a través de canales sin sistemas de verificación ni control». Ese ecosistema, añadió, multiplica el impacto de los engaños: «Cada vez que damos un ‘like’ o interactuamos con un contenido falso, le damos más fuerza. La ciudadanía tiene un papel activo en la propagación de la desinformación».

Sádaba alertó de que estas estrategias buscan influir en nuestras emociones y «van directas al corazón», y han generado manipulación electoral y un daño directo a la democracia. La desinformación, sostuvo, provoca desconfianza, miedo e inseguridad, especialmente en colectivos vulnerables: «A un señor mayor le llega el mensaje de ‘he oído que nos van a quitar la pensión’ y se lo cree».

«El objetivo último de la desinformación es la erosión de la confianza. Y sin confianza no hay sociedad: no nos fiaríamos de los medios, ni de los políticos, ni siquiera de nuestros amigos. Terminaríamos desmembrados como comunidad y, por tanto, más manipulables», subrayó.

Sádaba apuntó también que las empresas no están al margen de este fenómeno. Pueden verse afectadas si circulan informes erróneos sobre ellas o si sus clientes reciben información falsa. «Hay competidores que ya recurren a reseñas negativas o inventadas para dañar la reputación de otros. Una mentira convincente puede convertirse en un arma comercial», advirtió. En ocasiones, añadió, aparecen bulos cuyo origen es difícil de rastrear: «A veces uno se pregunta: ¿esto de dónde ha salido?».

Por último, destacó que algunas marcas han optado por retirar su publicidad de programas que difunden contenidos dudosos, conscientes de que asociarse con esos espacios puede perjudicar su imagen. «Para una empresa, vincularse a la desinformación es un riesgo real para su marca», concluyó.