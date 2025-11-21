Al Govern no le convienen las generales

La bravuconada de Marga Prohens, al amenazar el martes con unas elecciones autonómicas con las que «temblaría» por tres veces el mundo, tuvo que ser corregida apresuradamente el miércoles por una presidenta temblorosa. Leyó el texto de autodesmentido que le habían impuesto desde Madrid, sin apartarse ni una palabra del guion.

Hurgando en su propia herida, el PP dedica los Consells de Govern a celebrar que las encuestas lo sitúan «al borde» de la mayoría absoluta. Olvida que esta circunstancia se viene repitiendo sin interrupción desde 1983. Con el problema de que el «casi» resulta estéril, porque Jaume Matas fue desalojado en dos ocasiones del Consolat con 29 diputados sobre treinta de la hegemonía. No se puede estar mas «al borde», del abismo.

Tras la absurda amenaza de un adelanto de las autonómicas, el Govern se desentiende de los problemas de Balears para exigir unas elecciones generales. Otro craso error. Nada sería más peligroso para el PP local que un Gobierno conservador en Madrid a principios de 2026. El año y medio de gestión estatal antes de las autonómicas de mayo de 2027 podría desencantar a los entusiastas de PP/Vox. Los populares mallorquines han de rezar para que prosiga el desgaste de Sánchez, sus cálculos electorales son para echarse a temblar.