El Govern exige a Sánchez que convoque elecciones tras la condena al fiscal general: "El fallo es una bomba para la Moncloa"

El Govern balear eleva este lunes el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. El portavoz y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, exige la convocatoria inmediata de elecciones generales y afirma que el fallo judicial "es una bomba para la Moncloa".

Costa acusa a Sánchez de "utilizar al fiscal general como peón para atacar políticamente a adversarios" como Isabel Díaz Ayuso, y sostiene que la condena refleja "la degradación absoluta de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Según el vicepresidente balear, la actuación del Ejecutivo central "nos ha llevado a una situación insólita en democracia" y demuestra que Sánchez "ha intentado conquistar todas las instituciones del Estado" y "las ha politizado hasta la última consecuencia". Costa describe esta dinámica como "algo desconocido en la democracia en España".

Pese a ello, el portavoz del Govern celebra que "afortunadamente la división de poderes ha superado a Sánchez", y asegura que "no podrá ni puede con el poder judicial". "Impera la división de poderes —añade—. La justicia ha imperado, las sentencias se acatan y se respetan, te gusten o no te gusten".

Costa sostiene que el fallo coloca al Ejecutivo central en una situación límite. "El Gobierno está contra las cuerdas, bloqueado en el Congreso. Solo tiene una vía: la convocatoria de elecciones y que hablen los ciudadanos", concluye.