El Govern considera "una verdad" que el PP se acerca a la mayoría absoluta en Baleares: "Lo dicen las encuestas"

El Govern balear considera que "es una verdad" que el PP se acerca a la mayoría absoluta en Baleares porque "así lo dicen las encuestas". El portavoz del ejecutivo autonómico, Antoni Costa, defiende que el centroderecha "está más cerca de los 40 diputados que de los 34 actuales" y que "la izquierda está peor que nunca electoralmente", según las últimas estimaciones electorales.

Costa sostiene que Prohens se limita a "constatar una evidencia" al declarar en el Parlament que un adelanto electoral "haría que a la oposición le temblaran las piernas". Sin embargo, matiza que esta circunstancia "no justifica la convocatoria de elecciones atendiendo a las encuestas" y que "no hay razones objetivas para adelantar las elecciones" porque sería "oportunismo político". En contraste, añaden que "donde sí hay razones es en el Gobierno de España".

Las declaraciones llegan unos días después de que Prohens insinuara en el Parlament la posibilidad de un adelanto electoral. La presidenta tardó solo un día en rectificar y asegurar que esta posibilidad no estaba sobre la mesa. Además, subraya que "las elecciones no se anuncian, se convocan", insistiendo en que el escenario político para su Ejecutivo es de "estabilidad".

Estas declaraciones tras el Consell de Govern se han producido minutos después de que Costa elevara el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. El portavoz del Ejecutivo ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales y afirma que el fallo judicial "es una bomba para la Moncloa".