Inclusión
El Govern augura un amplio consenso en la ley de discapacidad
La presidenta del Govern, Marga Prohens, augura que la ley de discapacidad que está impulsando su Ejecutivo tendrá un amplio consenso social y político. Así lo dijo ayer en la jornada con motivo del 20 aniversario de la agrupación de entidades FoQua. La líder del Ejecutivo apuntó que se está trabajando de la mano de las entidades en la nueva ley que, remarcó, «tiene que ser capaz de dar respuesta y adecuar la normativa actual con una ley más moderna y más adaptada a las necesidades actuales». «Una ley hecha con el sector y para el sector y sobre todo para los usuarios, y que estoy convencida que también tendrá un amplio consenso social y político», dijo.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar