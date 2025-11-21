El Govern augura un amplio consenso en la ley de discapacidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, augura que la ley de discapacidad que está impulsando su Ejecutivo tendrá un amplio consenso social y político. Así lo dijo ayer en la jornada con motivo del 20 aniversario de la agrupación de entidades FoQua. La líder del Ejecutivo apuntó que se está trabajando de la mano de las entidades en la nueva ley que, remarcó, «tiene que ser capaz de dar respuesta y adecuar la normativa actual con una ley más moderna y más adaptada a las necesidades actuales». «Una ley hecha con el sector y para el sector y sobre todo para los usuarios, y que estoy convencida que también tendrá un amplio consenso social y político», dijo.