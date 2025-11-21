Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión

El Govern augura un amplio consenso en la ley de discapacidad

Prohens asistió al 20 aniversario de FoQua en Casa Esment. | CAIB

Prohens asistió al 20 aniversario de FoQua en Casa Esment. | CAIB

Redacción Mallorca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, augura que la ley de discapacidad que está impulsando su Ejecutivo tendrá un amplio consenso social y político. Así lo dijo ayer en la jornada con motivo del 20 aniversario de la agrupación de entidades FoQua. La líder del Ejecutivo apuntó que se está trabajando de la mano de las entidades en la nueva ley que, remarcó, «tiene que ser capaz de dar respuesta y adecuar la normativa actual con una ley más moderna y más adaptada a las necesidades actuales». «Una ley hecha con el sector y para el sector y sobre todo para los usuarios, y que estoy convencida que también tendrá un amplio consenso social y político», dijo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  2. El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
  3. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  4. El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
  5. La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
  6. Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
  7. Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
  8. Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar

El GOB celebra la admisión del recurso contra la ley de obtención de suelo

El GOB celebra la admisión del recurso contra la ley de obtención de suelo

El Govern augura un amplio consenso en la ley de discapacidad

Rafael Bengoa, exasesor de Obama y exconsejero de sanidad vasco, en Mallorca: "Estamos favoreciendo que la gente viva más años enferma"

Rafael Bengoa, exasesor de Obama y exconsejero de sanidad vasco, en Mallorca: "Estamos favoreciendo que la gente viva más años enferma"

Luis Gimeno, médico de familia, especialista en Epidemiología y Salud Pública: "Los migrantes no abusan del sistema sanitario, lo usan nueve veces menos que los españoles"

Chiringuitos fuera de la universidad

Chiringuitos fuera de la universidad

Damià Gomis, catedrático de física de la tierra: "Cada año el mar crece en Baleares alrededor de tres milímetros por el cambio climático"

Damià Gomis, catedrático de física de la tierra: "Cada año el mar crece en Baleares alrededor de tres milímetros por el cambio climático"

El Govern recurrirá ante el Supremo el decreto de creación de universidades privadas

El Govern recurrirá ante el Supremo el decreto de creación de universidades privadas

Educación pide al Gobierno que retire un programa de enseñanza de lengua árabe por exigencia de Vox

Educación pide al Gobierno que retire un programa de enseñanza de lengua árabe por exigencia de Vox
Tracking Pixel Contents