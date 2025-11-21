El GOB celebra la admisión del recurso contra la ley de obtención de suelo

El GOB apuntó ayer que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley balear de Obtención de Suelo es «un paso más en defensa del territorio y contra la especulación urbanística».

De esta manera se pronunció la entidad ecologista, que señaló que el Parlament estaría generando nuevos textos legislativos que «apuntan de manera reiterada hacia el suelo rústico», puesto que «repetidamente se intenta estructurar maneras de trasladar la presión urbanística hacia el campo de las islas». En un comunicado, el GOB resaltó que la admisión a trámite de este nuevo recurso de inconstitucionalidad se suma al que también se encuentra ya en consideración del Tribunal Constitucional contra la Ley 7/2024, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de Balears.

«A menudo, estas intenciones se disfrazan con otras palabras, como querer simplificar los trámites administrativos -cuando en realidad se premia a los infractores urbanísticos-, ayudar los campesinos -pero dentro de la Ley Agraria se cambian numerosos criterios urbanísticos- o, como es el caso de este recurso, facilitar viviendas cuando se promueven operaciones especulativas en rústico», alegaron. Para el GOB, la admisión a trámite es una advertencia a los ayuntamientos porque afirmaron que, si el recurso prospera y se declara la inconstitucionalidad, serán los ayuntamientos los que «tendrán el problema con lo que hayan autorizado» y los que tendrán que «hacer frente a las presiones y reclamaciones de los promotores».