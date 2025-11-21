La gamba roja está garantizada en Mallorca esta Navidad: los pescadores aseguran el suministro pese a la alta demanda

La gamba roja, uno de los productos estrella de la gastronomía mallorquina en Navidad, está garantizada para estas fiestas. Así lo ha confirmado la Organización de Productores de Pesca de Mallorca (Opmallorcamar), que lanza un mensaje de tranquilidad ante las informaciones que apuntaban a un posible encarecimiento o a problemas de disponibilidad en el mercado.

Según la entidad, la planificación llevada a cabo durante todo el año permite asegurar que no habrá escasez de gamba roja en Mallorca durante la campaña navideña. “Hemos administrado bien tanto las cuotas como los días de trabajo, y eso nos permite asegurar producto en las fechas de mayor demanda”, afirma su presidente, Pedro Mercant.

Más de 4.000 kilos aún disponibles para capturar en 2025

Este año, la flota mallorquina dispone de un cupo total de 44 toneladas de gamba roja (44.141 kilos). Hasta mediados de noviembre se han consumido 39.700 kilos, lo que deja cerca de 4.000 kilos todavía disponibles para pescar antes de que finalice el año.

La flota está compuesta por 18 embarcaciones, que cuentan aún con 100 días permitidos de salida para la captura de gamba roja. Este margen se ha logrado gracias a una gestión anticipada y prudente: varios barcos decidieron parar en enero y febrero para reservar jornadas de faena para el tramo final del año.

Los precios se mantendrán estables

En lo referente al coste del producto, Mercant asegura que no se esperan subidas significativas más allá de las habituales en estas fechas. No obstante, recomienda adelantar la compra cuando sea posible: “Por experiencia recomendamos que, si se puede, se adquiera el producto cuanto antes y se congele para evitar esa subida por las fiestas. La calidad de la gamba se mantiene intacta”, señala.

Un producto de referencia en Mallorca

Opmallorcamar recuerda que la gamba roja de Mallorca es un producto de gran valor gastronómico y cultural y garantiza que llegará a la Navidad con disponibilidad suficiente tanto para el consumo doméstico como para la restauración.