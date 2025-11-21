Educación propone que una sola educadora alimente a la vez a siete niños de menos de un año

El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su oposición al borrador que ha presentado la conselleria de Educación, sobre el decreto de comedor escolar para los niños de cero a tres años. CC OO denuncia que el texto es “inviable”, que está desconectado de la realidad educativa y no incorpora ninguna de las demandas presentadas por el sector, ni por las familias. “El documento está elaborado de espaldas a las necesidad de los trabajadores”, señala el comunicado.

CC OO interpreta que los ratios que se proponen para la etapa de cero a tres años no se pueden aplicar. La Conselleria ha propuesta que se disponga durante el comedor de una sola educadora para cada siete niños de la edad de un año, una trabajadora para cada doce menores de dos años y una sola educadora para cada quince niños de tres años.

Desde la Federación de Enseñanza del citado sindicato se advierte que estos ratios que se intentan imponer ni garantizan la seguridad, ni la calidad educativa, en el momento de alimentar a los niños, ya que se precisa de una atención individualizada, una supervisión continua y con ello se precisa de un alto nivel de apoyo físico y emocional. Y se recuerda que en estas etapas tan tempranas los menores tienen muy escasa capacidad de autonomía para comer, masticar e incluso para mantenerse sentados en una silla. “Es irresponsable plantear que una sola educador pueda dar de comer a la vez a siete niños de un año de edad”, se denuncia a través de un comunicado.

Asimismo, el sindicato denuncia que el texto que ha planteado la Conselleria no ha tenido en cuenta las recomendaciones que han presentado algunos expertos en educación en estas etapas tan tempranas de los niños. Si bien el preámbulo reconoce que el comedor infantil es “una prestación educativa”, CC OO sostiene que el borrador vacía el documento de contenido pedagógico, ya que no se exige una titulación adecuada al personal no docente y “trata el servicio de comedor como un recurso meramente logístico y asistencial”. En este sentido, se recuerda que la ley educativa reconoce el comedor como “un espacio educativo, donde se desarrollan hábitos, autonomía, lenguaje, convivencia y educación para la salud”.

Otra cuestión que también denuncia el sindicato es que la propuesta excluye la etapa educativa de ESO, de tal manera que no prevé becas de comedor hasta los 16 años. Se asegura que solo se habla de cafetería, sin añadir la obligación de garantizar un comedor y una comida completa para los estudiantes de esta etapa educativa. Se denuncia que este planteamiento que propone la Conselleria y que afecta a los estudiantes de doce a 16 años, no protege a los chicos que afrontan una etapa muy vulnerable en su crecimiento.