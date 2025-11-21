Damià Gomis, catedrático de física de la tierra: "Cada año el mar crece en Baleares alrededor de tres milímetros por el cambio climático"

La Academia del Clima de Baleares celebró ayer una nueva conferencia. Esta ocasión el protagonista fue el profesor de la UIB, Damià Gomis, catedrático de física de la tierra, que habló del cambio climático y las consecuencias actuales en Baleares. En la entrevista previa a su intervención, el profesor insistió en que Baleares no es ajena a las consecuencias que está provocando este cambio del clima.

-¿Cúales son las primeras consecuencias que padece Baleares por este cambio climático?

-La primera que se detecta es una subida de la temperatura, de alrededor de 1,3 grados, tanto en verano, como en invierno. Es al final de la primavera cuando ya se detecta esta llegada del calor y ello hace que el verano se adelante. En cuanto al mar, también se ha detectado un crecimiento de alrededor de tres milímetros cada año y la previsión es que este aumento vaya creciendo.

-Cada año se producen más Danas, ¿ello se debe a este cambio que sufre el planeta?

-En los últimos años está lloviendo de manera diferente. Llueve menos días, pero lo hace de una manera más intensa. Los litros de agua son los mismos, pero la lluvia no produce el mismo efecto.

-¿Qué supone esta nueva forma de llover?

-De cara a la agricultura afecta mucho. Por ejemplo, cuando llueve de una manera tan fuerte, el agua de los torrentes se aprovecha menos, porque una parte importante del caudal se pierde en el mar. Además, al agua tampoco se filtra de la misma manera en los acuíferos y ello es preocupante.

-¿Hay alguna forma de parar este cambio climático?

-Volver a atrás es imposible, lo único que podemos aspirar es a que se estabilice.

-¿Qué se puede hacer para estabilizarlo?

-La solución es no emitir tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera. El dióxido de carbono que se produce al quemar los minerales fósiles es el gas que daña más el planeta. La tierra es capaz de aceptar un determinado nivel de emisiones, pero cuando se lanza tanto gas el planeta es incapaz de absorberlo.

-¿Baleares es capaz de una manera individual de detener este cambio?

-No es posible. El clima de Baleares no depende de las emisiones que se realicen en las islas. El problema es global y por ello es tan importante afrontar la situación que afecta a todo el planeta.

-Anuncia usted que el mar también sufrirá un gran cambio.

-Los cálculos científicos indican que a final de este siglo el agua del mar subirá entre medio a un metro. Ello supondrá que el agua cubrirá las playas y las albuferas.

¿Se deberán realizar grandes obras de infraestructuras para afrontar este crecimiento?

-Depende de las zonas. Por ejemplo, sí se tendrán que reforzar los diques de los puertos, pero la protección de las playas será más difícil.

-¿Si las playas de Baleares desaparecen bajo el mar, el efecto económico será enorme?

-Las playas que cuentan con dunas naturales se podrán defender de la subida del mar. Sin embargo, las zonas de costa que no tienen esta protección natural será imposible que el agua retroceda. Sería el ejemplo de una playa situada junto a un paseo marítimo, donde no hay ningún obstáculo para que el agua retroceda.

-¿La población es consciente de las consecuencias que atrae el cambio climático?

-La población es consciente, pero lo que cuesta es adoptar medidas para estabilizar este cambio. Lo importante es que todos nos impliquemos para emitir menos gases a la atmósfera. Además, las medidas pueden afectar a sectores muy importantes. Me estoy refiriendo al transporte, que es el que más contaminación produce. El uso de la energía eléctrica disminuiría las emisiones.

-¿A qué tipo de transporte se está refiriendo?

-A los tres, tanto el aéreo, por mar o por tierra. Por eso es tan difícil encontrar una solución conjunta.

-¿Qué solución propone usted?

-En el caso del transporte terrestre los vehículos deberían ser eléctricos. Sin embargo, si las estaciones de carga utilizan una electricidad creada a partir de fósiles, no se soluciona nada. También es un problema el tema de las baterías de los coches eléctricos, que utilizan materiales muy escasos. Una solución sería dejar de lado el coche privado y apostar por el transporte público.

-¿Para los barcos la solución es la misma?

-Ahora mismo es complicado que un barco pueda utilizar solo electricidad, pero la alternativa es el uso del gas natural, que es menos contaminante.

¿Y que ocurre con el transporte aéreo?

-Es la solución más complicada, porque los aviones son los que más contaminan. De momento no se ha descubierto ninguna energía que pueda sustituir al combustible que utilizan los aviones.

-¿De qué manera afectará el fenómeno natural al turismo?

-Cada vez se viaja más y menos días y, por lo tanto, la gente se sube a más aviones y con ello se contamina más. Hay que modificar los hábitos de viajar y por tanto el concepto turístico deberá cambiar.

-¿Qué me dice del efecto en la salud de las personas?

-Es evidente que el calor es cada vez más fuerte y dura más tiempo. Las personas, sobre todo las más mayores, son muy sensibles a estas subidas de las temperaturas y por lo tanto el calor sí afecta a la salud.

-¿Qué opina de todas las voces que niegan el cambio climático?

-Si son voces que hablan por la ignorancia y, por ejemplo, defienden que la tierra es plana, no me preocupa. Son más peligrosos los mensajes financiados por intereses económicos muy fuertes. Hay muchas empresas a las que no les interesa que se adopten medidas contra el cambio climático, porque les supondría perder mucho dinero.

-¿Tanto poder tienen estos lobbys?

-Tienen mucho poder. El ejemplo son las petroleras, que no les interesa dejar de vender combustible. Aquí no estamos hablando de ignorantes, sino de personas que están muy informadas y son muy conscientes del mensaje que quieren lanzar para negar el cambio climático. Esto ya lo hicieron hace años las tabacaleras, que se gastaron miles de millones en publicidad para negar que el tabaco afectaba a la salud. Ahora hacen lo mismo estas empresas que lanzan mensajes negacionistas.