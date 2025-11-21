Concluye la 30 edición del curso de Cort de autoprotección para mujeres maltratadas

El Ayuntamiento de Palma ha concluido la trigésima edición del curso de autoprotección dirigido a mujeres víctimas de la violencia de género. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Área de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Local. También cuenta con la colaboración del Área de Igualdad, la Escuela Municipal de Formación y la participación activa de la Unidad de Protección Familiar.

Este curso para protegerse del maltrato machista fue concebido en el año 2009. Consta de dos ediciones anuales y se han impartido 30, con la participación de 400 mujeres. Profesores especializados se encargan de impartir la formación, Su finalidad primordial es ofrecer herramientas útiles a las participantes para potenciar su autoestima y la percepción de la seguridad personal.

Las sesiones incluyen una visita al circuito de afrontamiento de la violencia de género en el edificio de Sant Ferran. Además, se enseñan dinámicas de grupo, teoría de seguridad, detección de indicadores de violencia y respuestas de autodefensa.

Agradecimiento

Durante el acto de clausura, se procedió a la entrega de diplomas a las participantes. El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, el coordinador del Área Jaume Pla, la profesora del curso, Carmen Esparza, la técnica de acompañamiento del Servicio de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Machista (SAIVM), Sabrina E. y la comisaria de la Policía Local, Antònia Barceló, dedicaron unas palabras a las alumnas. Las participantes, por su parte, agradecieron la implicación de las áreas municipales y el trabajo realizado para combatir la violencia machista.