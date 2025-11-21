La ciberseguridad se abre paso en Baleares: el Cybercamp de la UIB supera los 9.800 participantes en tres años

El proyecto Cybercamp Illes Balears ha cerrado este viernes tres años de actividad con un balance de 54 acciones formativas -entre cursos, talleres, conferencias y competiciones- en las que han participado 8.618 personas. Sumando iniciativas complementarias, la cifra global asciende a 9.822 participantes.

El programa, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), y gestionado por la Fundació Universitat Empresa con financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU, se ha consolidado en el archipiélago como un motor de formación y sensibilización en ciberseguridad. Durante estos tres años ha logrado acercar esta materia a 6.668 estudiantes, 987 familias y 939 empresarios y profesionales.

Resultados del programa

El impacto del proyecto se refleja en las cifras presentadas: 32 conferencias con 6.760 asistentes, siete competiciones con 760 participantes, nueve talleres con 467 personas, tres cursos en línea que han sumado 365 inscripciones y tres jornadas con 266 asistentes.

A estas actividades se añaden las sesiones divulgativas dirigidas a la ciudadanía, que han reunido a 273 personas; la participación de 745 visitantes en el estand del INCIBE en la feria Ciència per a Tothom de la UIB; y los 186 alumnos de los cursos impartidos en la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Acto de clausura

La clausura se ha celebrado en el Aula de Graus del edificio Antoni Maria Alcover i Sureda. En el acto han intervenido el rector de la UIB, Jaume Carot; el director del INCIBE, Félix Barrio; el conseller de Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, en representación de la presidenta; y el director de Cybercamp Illes Balears, Llorenç Huguet.

Además, la clausura ha contado con una amplia representación institucional. Por parte de la UIB han asistido la gerente Chelo Hernández; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; el vicerrector de Ordenación y Política de Postgrado y Formación, Maurici Mus; el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mulet; el vicerrector de Proyección Social y Cultural, Adrià Muntaner, y la coordinadora del proyecto, Maribel Barceló.

En representación del Govern han participado el director general d’Innovació i Transformació Digital, Sebastián González; el director general del IB Digital, Miquel Cardona; el director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló, y el director general de Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández. También han asistido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el delegado de Defensa, Juan Torres; y diputados de los grupos parlamentarios PP y PSIB.