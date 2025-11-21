Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciberseguridad se abre paso en Baleares: el Cybercamp de la UIB supera los 9.800 participantes en tres años

Durante este período han logrado acercar esta materia a 6.668 estudiantes, 987 familias y 939 empresarios y profesionales

Imagen del acto de clausura celebrado este mediodía en la UIB.

Imagen del acto de clausura celebrado este mediodía en la UIB. / A. Costa / UIB

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

El proyecto Cybercamp Illes Balears ha cerrado este viernes tres años de actividad con un balance de 54 acciones formativas -entre cursos, talleres, conferencias y competiciones- en las que han participado 8.618 personas. Sumando iniciativas complementarias, la cifra global asciende a 9.822 participantes.

El programa, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), y gestionado por la Fundació Universitat Empresa con financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU, se ha consolidado en el archipiélago como un motor de formación y sensibilización en ciberseguridad. Durante estos tres años ha logrado acercar esta materia a 6.668 estudiantes, 987 familias y 939 empresarios y profesionales.

Resultados del programa

El impacto del proyecto se refleja en las cifras presentadas: 32 conferencias con 6.760 asistentes, siete competiciones con 760 participantes, nueve talleres con 467 personas, tres cursos en línea que han sumado 365 inscripciones y tres jornadas con 266 asistentes.

A estas actividades se añaden las sesiones divulgativas dirigidas a la ciudadanía, que han reunido a 273 personas; la participación de 745 visitantes en el estand del INCIBE en la feria Ciència per a Tothom de la UIB; y los 186 alumnos de los cursos impartidos en la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Acto de clausura

La clausura se ha celebrado en el Aula de Graus del edificio Antoni Maria Alcover i Sureda. En el acto han intervenido el rector de la UIB, Jaume Carot; el director del INCIBE, Félix Barrio; el conseller de Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, en representación de la presidenta; y el director de Cybercamp Illes Balears, Llorenç Huguet.

Además, la clausura ha contado con una amplia representación institucional. Por parte de la UIB han asistido la gerente Chelo Hernández; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; el vicerrector de Ordenación y Política de Postgrado y Formación, Maurici Mus; el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mulet; el vicerrector de Proyección Social y Cultural, Adrià Muntaner, y la coordinadora del proyecto, Maribel Barceló.

En representación del Govern han participado el director general d’Innovació i Transformació Digital, Sebastián González; el director general del IB Digital, Miquel Cardona; el director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló, y el director general de Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández. También han asistido el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el delegado de Defensa, Juan Torres; y diputados de los grupos parlamentarios PP y PSIB.

