Baleares descarta la vía jurídica para obligar al Gobierno a reformar el sistema de financiación

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, descarta acudir a la vía jurídica para forzar al Gobierno central a abrir la reforma del sistema de financiación autonómica. Costa asegura que el Ejecutivo balear "no tiene constancia" de que Hacienda tenga voluntad de que se incluya el régimen económico fiscal de Baleares dentro del sistema de financiación autonómica, y subraya que este modelo especial "se dota a las comunidades por un hecho diferencial recogido en la Constitución".

Costa reconoce que "no ve vía jurídica" para obligar al Gobierno a abrir este debate: "La ley actual prevé la caducidad en 2014 del sistema, pero la ley no dice que este modelo caducado no pueda tener eternidad; no vemos resquicio jurídico para obligar al Gobierno". Aun así, afirma que Baleares "tiene claro el modelo que quiere", con variables como el "principio de ordinalidad" y una "negociación multilateral con todas las comunidades autónomas". "En 2009 también había muchas cartas distintas y finalmente hubo un modelo de financiación", recuerda.

El vicepresidente advierte de que Baleares "no permitirá que el hecho insular se integre dentro del sistema de financiación" y califica de "sorprendente" que el régimen económico fiscal "tenga fecha de caducidad". Por ello, recuerda que el Parlament tramita una proposición de ley para elevar al Congreso la "consolidación definitiva" del REB fiscal "para que no tenga fecha de caducidad".

Financiación autonómica

Sobre la reforma del sistema de financiación, Costa critica que "solo conocemos globos sonda de la ministra María Jesús Montero", algo que, según afirma, "empieza a dar risa". Señala que Hacienda posterga hasta febrero la presentación de una propuesta y lamenta que "como siempre, solo hay generalidades". "Estamos lejos de la reforma del sistema de financiación", insiste.

Costa cuestiona que exista esa voluntad en el actual Ejecutivo central: "Con un Gobierno que está colapsado e inundado de corrupción, con sentencias en los tribunales, no sé si está en la mejor disposición para abrir el melón con garantías de éxito". "Más bien le vemos convocando elecciones y no haciendo reformas del sistema de financiación", añade.

El vicepresidente también rechaza la propuesta fiscal planteada por la Generalitat de Cataluña, que pide limitar la competencia fiscal entre territorios. Costa califica esta idea de "muy mala" y "verdaderamente sorprendente", especialmente porque "son los llamados federalistas los que hacen estas propuestas". "Roza la vergüenza más absoluta", critica, antes de preguntarse: "¿Federalistas solo para subir los impuestos? ¿Y para bajarlos no?".

Costa reivindica que el Govern es "autonomista" y que "defenderá hasta la última consecuencia la autonomía financiera y tributaria", también "para que PSOE y Més puedan subir impuestos en el futuro si gobiernan otra vez".

"Defendemos la autonomía tributaria; es una línea roja", subraya, y avisa de que el Ejecutivo balear "no aceptará ningún modelo que recorte la autonomía tributaria de Baleares ni que obligue a recuperar impuestos como el de sucesiones". "Estamos contra los centralistas jacobinos", concluye.