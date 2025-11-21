Esta es la lista actualizada de los mercadillos de Navidad en Mallorca
Estos días la isla da inicio a la temporada de las actividades navideñas: celebración, nieve artificial, churros, regalos y mucho ambiente festivo
Simone Werner
Con el encendido del alumbrado navideño en Palma el 22 de noviembre, la isla inaugura este año la época de Adviento aún más temprano de lo habitual. Poco después, los primeros mercadillos navideños ya invitan a ser visitados. Este resumen se irá completando y actualizando continuamente en las próximas semanas.
Santa Ponça
El gran mercado navideño organizado desde hace años por el empresario alemán Holger Becker, situado en la salida de la autopista de Santa Ponça, tendrá lugar del 22 de noviembre al 14 de diciembre. Abre de lunes a viernes de 17 a 22 h, y sábados, domingos y festivos de 10 a 22 h. Además de un paisaje de Lego que ya es un clásico del mercadillo, habrá actuaciones en directo, dulces y comida salada. Todos los domingos los niños pueden hornear galletas.
Desde hace años, al mercado se añaden un mercadillo de adultos (30/11) y dos mercadillos infantiles (23/11 y 14/12), que se celebran de 9:30 a 15:30 h justo al lado. La entrada a ambos mercadillos es gratuita.
Comunidad Sueca
El mercado navideño escandinavo con rollos de canela, decoración de Navidad, tómbola y música de la Comunidad Sueca de Palma (Avenida Joan Miró, 113) tendrá lugar este año el 23 de noviembre de 11 a 21 h. Descubre más aquí: https://www.svenskakyrkan.se/mallorca/nyheter/22-23-november-11-20
Parc de Sa Feixina, Palma
Dos empresarios austríacos invitan, previsiblemente, del 28 de noviembre al 6 de enero de 2026 al parque Sa Feixina, junto al centro de la ciudad. Se prevé instalar una pista de trineo de 20 metros y una pista de patinaje sobre hielo. El nuevo mercado debía empezar el 21 de noviembre, pero al parecer hubo dificultades que ni el Ayuntamiento de Palma ni las asociaciones organizadoras ni los empresarios quisieron detallar. christmasinpalma.com
Fundació Natzaret
Quien quiera celebrar la Navidad y a la vez hacer una buena acción puede acudir al mercadillo de esta fundación los días 29 y 30 de noviembre, de 11 a 18 h, en la Av. Joan Miró, 101, de Palma. Entrada gratuita. También hay una amplia oferta gastronómica (cocina solidaria), con croquetas, arroces y dulces.
Sant Llorenç des Cardassar
El pequeño pueblo del noreste de la isla celebra su Fira de Nadal el 29 de noviembre de 17 a 23 h. Habrá artesanía, productos locales, gastronomía y actividades.
Château Vino de la Isla
El 29 de noviembre, la bodega cerca de Algaida organiza su mercado navideño hasta las 21 h.
Kreativkreis Sterntaler
Desde hace más de 20 años, este grupo germanoparlante organiza un bazar navideño, este año los días 29 y 30 de noviembre (11 a 18 h) en la iglesia de la Playa de Palma. Habrá tómbola, coronas de Adviento, vino caliente, albóndigas, café y pasteles. Los beneficios se destinan a niños de la calle en Perú y a los payasos de hospital de Sonrisa Médica en Mallorca.
Inselradio
Por tercera vez, el Inselradio transforma un pequeño parque del barrio de Son Armadams (Palma) en un paisaje navideño del 4 al 8 de diciembre.
Horario: jueves–sábado 17–22 h, domingo hasta las 21 h y lunes 16–21 h.
Habrá vino caliente, kaiserschmarrn, pasta, patatas fritas, salchichas, galletas y pan de jengibre. También se podrán comprar regalos artesanales como velas aromáticas y decoración.
El programa incluye actuaciones de payasos, manualidades, pintacaras, decoración de muñecos de jengibre, caricaturas gratis del artista Bibi (sábado y domingo), tardeo, coros y grupos de danza. Papá Noel pasa cada día. El invitado famoso será de nuevo Uwe Ochsenknecht, que leerá un cuento navideño el viernes a las 19:30 h. Entrada libre.
Pueblo Español
En el “pueblo español”, en Son Espanyolet, habrá ambiente navideño del 5 de diciembre al 4 de enero de 2026, en días seleccionados, de 12:30 a 23 h.
Cada 30 minutos cae nieve artificial. Hay vino caliente, animación infantil, fotos con Papá Noel, música en vivo y actuaciones.
Entrada: 10 € para adultos y niños a partir de 12 años; menores gratis. Incluye un vino caliente o chocolate caliente.
Sa Pobla
Su mercadillo será el 5 de diciembre de 15 a 22 h en la Plaça Major.
Campos
El mercadillo tendrá lugar el 5 de diciembre de 17 a 22 h.
Alaró
Mercado navideño el 5 y 6 de diciembre.
Alcúdia
Mercado navideño el 6 de diciembre, de 11 a 14 h y de 16 a 22 h.
Caimari
El 6 de diciembre, de 10 a 14 h, en la Plaça Major.
Santa Margalida
Los días 6 y 7 de diciembre, de 11 a 22:30 h, en la Plaça de la Vila.
Rata Market
Del 6 al 8 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Palma, de 10:30 a 20:30 h. Con artesanía, decoración y joyería.
Mercadillo benéfico en Llucmajor
En la Finca Alegra, el 6 y 7 de diciembre, de 13 a 20 h. Beneficios para Aspanob.
Calvià
Mercado de Navidad el 7 de diciembre en el Poliesportiu de Santa Ponça.
Inca
Del 11 al 14 de diciembre en la Plaça Mallorca: Creativissim Christmas Wonderland 2025.
Selva
Mercado el día 12 de diciembre, de 17 a 22 h.
Cala Millor
El gran día será el 12 de diciembre, de 17 a 22 h.
Can Picafort
Del 12 al 14 de diciembre, mercadillo en la Plaça Major.
Puerto Portals
Del 12 de diciembre al 6 de enero, de 12 a 21 h (fines de semana hasta las 22 h). Más de 40 casetas con artesanía, comida, actividades infantiles, visita de Papá Noel (24/12) y de los Reyes Magos (5/1).
Santa Eugènia
Mercadillo el 13 de diciembre en el Carrer Església y la plaza del pueblo.
Sencelles
El 13 de diciembre, de 9 a 14 h.
Son Servera
Fironet de Nadal el 13 de diciembre de 17 a 22 h.
Cala Figuera (Santanyí)
El 13 de diciembre, de 16 a 22 h en el Carrer Daniel Camargo.
Consell
El 13 de diciembre, con taller navideño de 17 a 19 h y concierto en la iglesia a las 20:30 h.
Port d'Alcúdia
Mercado el 13 de diciembre, de 11 a 14 h y 16 a 22 h.
Moscari
El 13 de diciembre, de 16 a 20 h en la Plaça Major.
Pina
Mercadillo el 13 de diciembre, de 17 a 22 h.
Comunidad Evangélica Germanoparlante
Adventsmarkt el 13 de diciembre desde las 16 h en la casa parroquial de Arenal. Con galletas, comida, vino caliente y artesanía.
Steffi’s Mercado de Navidad (Cala Ratjada)
El 13 de diciembre desde las 16 h, mercadillo privado en el jardín de la organizadora. Segunda mano, artesanía, empanadas argentinas, barbacoa y dulces navideños. Entrada de 1 € destinada a los gatos de Cala Gat.
Es Pil·larí
Ambiente navideño el 13 y 14 de diciembre, con visita del Grinch.
Binissalem
Mercadillo el 13 y 14 de diciembre.
More Mallorca – Christmas Pop-Up
El 13 y 14 de diciembre, de 11 a 21 h, en la Finca Son Mir. Con artesanía local, comida de Fosh Catering, food trucks, música en vivo y talleres infantiles.
Entrada: 5 € anticipada / 7,50 € en taquilla. Niños gratis.
Port Adriano
Del 19 de diciembre al 7 de enero, parque temático navideño con pista de hielo de 300 m², tobogán de 3 m de alto y 30 m de largo, visita de Papá Noel (22–24/12) y Rey Melchor (2–4/1). Abierto de 12 a 20 h (24 y 31/12 hasta las 16 h). Entrada gratuita.
Algaida
Mercado el 20 de diciembre, de 17 a 22 h.
Montuïri
El 20 de diciembre en la Plaça Major, con ambiente navideño.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación