Esta es la lista actualizada de los mercadillos de Navidad en Mallorca

Con el encendido del alumbrado navideño en Palma el 22 de noviembre, la isla inaugura este año la época de Adviento aún más temprano de lo habitual. Poco después, los primeros mercadillos navideños ya invitan a ser visitados. Este resumen se irá completando y actualizando continuamente en las próximas semanas.

Santa Ponça

El gran mercado navideño organizado desde hace años por el empresario alemán Holger Becker, situado en la salida de la autopista de Santa Ponça, tendrá lugar del 22 de noviembre al 14 de diciembre. Abre de lunes a viernes de 17 a 22 h, y sábados, domingos y festivos de 10 a 22 h. Además de un paisaje de Lego que ya es un clásico del mercadillo, habrá actuaciones en directo, dulces y comida salada. Todos los domingos los niños pueden hornear galletas.

Desde hace años, al mercado se añaden un mercadillo de adultos (30/11) y dos mercadillos infantiles (23/11 y 14/12), que se celebran de 9:30 a 15:30 h justo al lado. La entrada a ambos mercadillos es gratuita.

Comunidad Sueca

El mercado navideño escandinavo con rollos de canela, decoración de Navidad, tómbola y música de la Comunidad Sueca de Palma (Avenida Joan Miró, 113) tendrá lugar este año el 23 de noviembre de 11 a 21 h. Descubre más aquí: https://www.svenskakyrkan.se/mallorca/nyheter/22-23-november-11-20

Parc de Sa Feixina, Palma

Dos empresarios austríacos invitan, previsiblemente, del 28 de noviembre al 6 de enero de 2026 al parque Sa Feixina, junto al centro de la ciudad. Se prevé instalar una pista de trineo de 20 metros y una pista de patinaje sobre hielo. El nuevo mercado debía empezar el 21 de noviembre, pero al parecer hubo dificultades que ni el Ayuntamiento de Palma ni las asociaciones organizadoras ni los empresarios quisieron detallar. christmasinpalma.com

Fundació Natzaret

Quien quiera celebrar la Navidad y a la vez hacer una buena acción puede acudir al mercadillo de esta fundación los días 29 y 30 de noviembre, de 11 a 18 h, en la Av. Joan Miró, 101, de Palma. Entrada gratuita. También hay una amplia oferta gastronómica (cocina solidaria), con croquetas, arroces y dulces.

Sant Llorenç des Cardassar

El pequeño pueblo del noreste de la isla celebra su Fira de Nadal el 29 de noviembre de 17 a 23 h. Habrá artesanía, productos locales, gastronomía y actividades.

Cartel informativo de la feria de Sant Llorenç. / Rathaus

Château Vino de la Isla

El 29 de noviembre, la bodega cerca de Algaida organiza su mercado navideño hasta las 21 h.

Kreativkreis Sterntaler

Desde hace más de 20 años, este grupo germanoparlante organiza un bazar navideño, este año los días 29 y 30 de noviembre (11 a 18 h) en la iglesia de la Playa de Palma. Habrá tómbola, coronas de Adviento, vino caliente, albóndigas, café y pasteles. Los beneficios se destinan a niños de la calle en Perú y a los payasos de hospital de Sonrisa Médica en Mallorca.

Un año más, el Kreativkreis Sterntaler vuelve a invitar al público a su cita en la Playa de Palma. / Kreativkreis Sterntaler

Inselradio

Por tercera vez, el Inselradio transforma un pequeño parque del barrio de Son Armadams (Palma) en un paisaje navideño del 4 al 8 de diciembre.

Horario: jueves–sábado 17–22 h, domingo hasta las 21 h y lunes 16–21 h.

Habrá vino caliente, kaiserschmarrn, pasta, patatas fritas, salchichas, galletas y pan de jengibre. También se podrán comprar regalos artesanales como velas aromáticas y decoración.

El programa incluye actuaciones de payasos, manualidades, pintacaras, decoración de muñecos de jengibre, caricaturas gratis del artista Bibi (sábado y domingo), tardeo, coros y grupos de danza. Papá Noel pasa cada día. El invitado famoso será de nuevo Uwe Ochsenknecht, que leerá un cuento navideño el viernes a las 19:30 h. Entrada libre.

El mercadillo navideño de Inselradio tiene lugar justo delante de la emisora. / INSELRADIO

Pueblo Español

En el “pueblo español”, en Son Espanyolet, habrá ambiente navideño del 5 de diciembre al 4 de enero de 2026, en días seleccionados, de 12:30 a 23 h.

Cada 30 minutos cae nieve artificial. Hay vino caliente, animación infantil, fotos con Papá Noel, música en vivo y actuaciones.

Entrada: 10 € para adultos y niños a partir de 12 años; menores gratis. Incluye un vino caliente o chocolate caliente.

Sa Pobla

Su mercadillo será el 5 de diciembre de 15 a 22 h en la Plaça Major.

Campos

El mercadillo tendrá lugar el 5 de diciembre de 17 a 22 h.

Alaró

Mercado navideño el 5 y 6 de diciembre.

Alcúdia

Mercado navideño el 6 de diciembre, de 11 a 14 h y de 16 a 22 h.

Caimari

El 6 de diciembre, de 10 a 14 h, en la Plaça Major.

Santa Margalida

Los días 6 y 7 de diciembre, de 11 a 22:30 h, en la Plaça de la Vila.

Rata Market

Del 6 al 8 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Palma, de 10:30 a 20:30 h. Con artesanía, decoración y joyería.

El Rata Market en el Palacio de Congresos de Palma siempre atrae a mucho público. / Rata Market

Mercadillo benéfico en Llucmajor

En la Finca Alegra, el 6 y 7 de diciembre, de 13 a 20 h. Beneficios para Aspanob.

Calvià

Mercado de Navidad el 7 de diciembre en el Poliesportiu de Santa Ponça.

Inca

Del 11 al 14 de diciembre en la Plaça Mallorca: Creativissim Christmas Wonderland 2025.

Selva

Mercado el día 12 de diciembre, de 17 a 22 h.

Cala Millor

El gran día será el 12 de diciembre, de 17 a 22 h.

Can Picafort

Del 12 al 14 de diciembre, mercadillo en la Plaça Major.

Puerto Portals

Del 12 de diciembre al 6 de enero, de 12 a 21 h (fines de semana hasta las 22 h). Más de 40 casetas con artesanía, comida, actividades infantiles, visita de Papá Noel (24/12) y de los Reyes Magos (5/1).

En Puerto Portals se podrá volver a patinar sobre hielo en la edición de este año del mercadillo navideño. / PUERTO PORTALS

Santa Eugènia

Mercadillo el 13 de diciembre en el Carrer Església y la plaza del pueblo.

Sencelles

El 13 de diciembre, de 9 a 14 h.

Son Servera

Fironet de Nadal el 13 de diciembre de 17 a 22 h.

Cala Figuera (Santanyí)

El 13 de diciembre, de 16 a 22 h en el Carrer Daniel Camargo.

Consell

El 13 de diciembre, con taller navideño de 17 a 19 h y concierto en la iglesia a las 20:30 h.

Port d'Alcúdia

Mercado el 13 de diciembre, de 11 a 14 h y 16 a 22 h.

Moscari

El 13 de diciembre, de 16 a 20 h en la Plaça Major.

Pina

Mercadillo el 13 de diciembre, de 17 a 22 h.

Comunidad Evangélica Germanoparlante

Adventsmarkt el 13 de diciembre desde las 16 h en la casa parroquial de Arenal. Con galletas, comida, vino caliente y artesanía.

Steffi’s Mercado de Navidad (Cala Ratjada)

El 13 de diciembre desde las 16 h, mercadillo privado en el jardín de la organizadora. Segunda mano, artesanía, empanadas argentinas, barbacoa y dulces navideños. Entrada de 1 € destinada a los gatos de Cala Gat.

Es Pil·larí

Ambiente navideño el 13 y 14 de diciembre, con visita del Grinch.

Binissalem

Mercadillo el 13 y 14 de diciembre.

More Mallorca – Christmas Pop-Up

El 13 y 14 de diciembre, de 11 a 21 h, en la Finca Son Mir. Con artesanía local, comida de Fosh Catering, food trucks, música en vivo y talleres infantiles.

Entrada: 5 € anticipada / 7,50 € en taquilla. Niños gratis.

Todos los datos importantes sobre el mercadillo navideño en la Finca Son Mir. / Organizador

Port Adriano

Del 19 de diciembre al 7 de enero, parque temático navideño con pista de hielo de 300 m², tobogán de 3 m de alto y 30 m de largo, visita de Papá Noel (22–24/12) y Rey Melchor (2–4/1). Abierto de 12 a 20 h (24 y 31/12 hasta las 16 h). Entrada gratuita.

Algaida

Mercado el 20 de diciembre, de 17 a 22 h.

Montuïri

El 20 de diciembre en la Plaça Major, con ambiente navideño.