La startup Bewats gana el primer premio ‘Despega’ de la Cambra de Comerç de Mallorca
Los emprendedores Bernat Amengual y Joan Company han diseñado una plataforma que analiza tus WhatsApp y llamadas para simplificar la gestión de las obras
Habéis obtenido el primer premio en el programa ‘Despega Impulsa Startup’ de la Cambra de Comerç de Mallorca. ¿En qué consiste vuestro proyecto?
Bernat Amengual: Bewats facilita la comunicación y gestión dentro de una obra, sin un software complejo. Simplemente a través de sus WhatsApp y llamadas. La IA ordena esa información, la clasifica, notifica a quien corresponda y lleva el control administrativo.
El jurado valoró la aportación al sector de la construcción y también su impacto social.
Joan Company: Reducimos errores y tiempos muertos, abaratando los costes del proceso. Además, la herramienta traduce automáticamente del idioma nativo del emisor al del receptor. La ecuación es sencilla: si conseguimos abaratar los costes de producción y gestión, contribuimos a que el precio final de la vivienda disminuya.
También se destacó la solidez de vuestro equipo. ¿Qué aporta cada uno?
Amengual: Joan aporta su perfil técnico-negocio, yo la especialización en IA para convertir texto o audio en gestión automática, y completan el equipo: Joanmi (Full Stack), Rodri (DevOps) y Xavi (marketing).
Ya participasteis en la primera fase del programa, Crea y Crece. ¿Cómo os ha ayudado Impulsa Startup a evolucionar vuestro proyecto?
Amengual: La formación y mentorías recibidas han sido claves para transformar nuestro prototipo en un modelo de negocio escalable y diseñar la plataforma que tenemos en la actualidad.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Company: Invertiremos la dotación del premio (4.800€) en seguir desarrollando las capacidades de nuestros agentes de IA. Además, nos abre la puerta a representar a Mallorca en el certamen nacional, en el marco del Mobile World Congress, lo cual es un escaparate inmejorable.
Programa Impulsa Startup
La Cambra de Comerç de Mallorca organiza ‘Impulsa Startup’, un programa gratuito en dos fases que acompaña a emprendedores desde la creación de un MVP hasta el escalado de su negocio. Tras «Crea y Crece», centrado en formación y validación, la fase «Despega» ofrece mentorías personalizadas orientadas al crecimiento y la preparación para presentar sus proyectos ante inversores. Programa impulsado por la Cámara de España y cofinanciado por el FSE+, con el apoyo del Govern Balear.
