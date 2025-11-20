Sandra Santana, pedagoga y directora de Salud y Movimiento Mallorca: "Frente a la diferencia, la gente explota con algo que no pudo resolver en la infancia"

-La charla-debate de este próximo sábado surge como respuesta a la agresión a la madre de un niño con autismo en un supermercado. ¿Cómo pasa algo así hoy en día?

-Para mí, el eje está en la educación familiar. No es mi intención juzgar a los padres, pues el ritmo de vida es muy exigente, pero la empatía nace en el vínculo paterno y materno. La ausencia, la falta de tiempo y la excesiva permisividad conducen a un desarrollo carente de los bloques ejemplarizantes. Es probable que estas personas violentas no hayan sido vistas en sus propias necesidades cuando eran pequeñas. Esto proyecta adultos que, frente a la diferencia, explotan por cosas que no pudieron resolver en la infancia. El ritmo actual nos empuja, y lo fácil parece ser la permisividad, pero esto nos lleva a fabricar seres humanos con pocas capacidades para comunicarse y relacionarse.

-¿Cómo este incidente cristalizó la necesidad de organizar este encuentro?

-Ya llevaba tiempo buscando establecer el centro como un espacio de formación y de apoyo a las necesidades sociales. El incidente fue el detonante que me hizo decir: ‘Tengo que dar un golpe sobre la mesa y sumar un granito de arena’. Quería crear una iniciativa para implementar la conciencia social y ofrecer una mirada diferente a la neurodivergencia, que ya pertenece a nuestra sociedad. El objetivo es mostrar que es posible ver y aceptar estas diferencias desde otro lado, pues todos compartimos rasgos neurodivergentes en algún punto. Es fundamental que la sociedad ponga la mirada oportuna sobre estas personas, cuyas reacciones a veces no pueden controlar.

-El título de la charla, La neurodivergencia pertenece a la sociedad, no necesita pedir permiso, está cargado de intencionalidad.

-Totalmente, porque hay que sentir que en realidad tienen este espacio y que tienen esta pertenencia. El título me nació de las entrañas, ni lo pensé. Cuando supe del hecho, y además esta mujer [la víctima de la agresión] pertenece a nuestra gran familia, fue muy impactante. Lo que buscamos: es reconozcámosles sus derechos, que son suyos, que no tienen que preguntar al otro si les parece bien o no que estén.

Los neurodivergentes no tienen que pedir permiso por existir, tienen sus derechos y los debemos reconocer

-¿Cómo es el día a día de las familias con personas neurodivergentes?

-Muy sacrificado, pero viven este sacrificio como una normalidad. Encuentras una fortaleza indescriptible en las familias, una capacidad de entender lo pequeño como muy grande, las pequeñas respuestas como el inicio de otras muy grandes que llegarán. Encuentras ese amor incondicional y esa gratificación, porque son ellos en realidad quienes nos enseñan qué es lo de verdad importante. Al principio no es fácil, sobre todo con el diagnóstico, donde hay un duelo por el niño que se quiso tener y no se tuvo. Pero después se entiende que esto también es vida y es vivir.

-¿Qué compromisos espera que surjan de este debate, más allá de la sensibilización?

-La capacidad de mirar hacia dentro y conectar con esta parte de mí que también es diferente. Cuando las personas entiendan que dentro de ellas también hay diferencias, podrán conectar con la humildad y la honestidad. Pienso que, en gran parte, el grado de rechazo desaparecerá. Este rechazo viene de una incomprensión hacia una parte de ellos que no saben cómo manejar. Si puedo conseguir que alguien mire hacia dentro y lo vea como una oportunidad en la vida, ya habremos podido dar un paso, aunque sea chiquitito.

-¿Qué impide a la gente ver y comprender estas realidades?

-La estructura educacional que todos traemos dentro de nuestra mochila cuando ya somos adultos. Es muy difícil desaprender lo aprendido, cuesta mucho esfuerzo y no todo el mundo puede conseguirlo porque las heridas internas son muy profundas. Esta mochila de estructuras educacionales, familiares, escolares y sociales, con sobreprotecciones, carencias o abandonos, es lo que al final consigna que a nosotros nos estorbe lo diferente. Y esa mochila la tenemos todos.

-¿Qué papel juegan la pedagogía, la psicología y la audición y el lenguaje para cerrar esta brecha?

-Su papel es esencial para ver lo que otros no pueden. La Pedagogía es más plástica que la Psicología; nos permite leer lo que expresa una persona sin lenguaje a través de la corporalidad, y es clave en la gestión emocional, el gran desafío para el neurodivergente. La Psicología aporta la parte más mental y directa. El Lenguaje es fundamental para la relación social, siendo el cuerpo su transmisor cuando falta la palabra. Confiamos en el triunvirato mente, lenguaje y cuerpo, donde las tres disciplinas se complementan para alcanzar el máximo potencial en nuestras familias.

-Afirma que la verdadera inclusión existirá cuando no tengamos que emplear esa palabra.

-Totalmente. Se trata de ver como lógico y normal cualquier cosa que no se asemeje a mí, siempre y cuando no represente un daño. La inclusión se debe dar de una forma espontánea y natural en todo el mundo. Cuando no haya que hacer estos debates, cuando no tengamos que poner negro sobre blanco que están pasando cosas que no deben de pasar nunca, luego entonces de verdad habrá una inclusión y podremos ver este mundo maravilloso.

-¿Qué mensaje daría a un ciudadano que no tiene una relación directa con la neurodivergencia para motivarle a asistir y participar en el debate?

-El mensaje es que hay una riqueza exponencial en todos y cada uno de ellos, y nos ayudan a aprender tantas cosas en el día a día que quien se lo pierda, pierde mucho. Vamos a mirar la riqueza del neurodivergente, no la diferencia. En esa diferencia hay una riqueza que no se puede medir.

-Si pudiera resumir en una sola frase la lección más importante que espera que el público se lleve a casa en la charla, ¿cuál sería?

-Atrévete a mirarte para ver al otro.

Sobre la charla:

Tendrá lugar de 10:00 a 12:00 horas en Salud y Movimiento Mallorca "para abrir un espacio de reflexión crítica sobre la integración de la neurodiversidad en nuestra sociedad".

Abordará cuestiones como la persistente necesidad de la sociedad de "explicaciones" para normalizar las neurodivergencias, analizando qué revela el rechazo hacia lo diferente en el individuo. Se hará una crítica explícita a la violencia verbal y física ejercida contra personas con discapacidad, cuestionando por qué esto se presenta a menudo como el "único enfoque posible". El debate pondrá sobre la mesa que "la verdadera inclusión solo se alcanzará cuando la palabra misma deje de ser necesaria", y se promoverá la idea de que "todos formamos parte del mismo universo", incluso aquellos que se esfuerzan por vivir en su propio mundo.

La mesa de especialistas contará con la participación de la directora de la Asociación Ningún Niño sin Terapia, junto a pedagogos, psicólogos, psicomotricistas, y especialistas en audición, lenguaje y reeducación La moderación correrá a cargo de Sandra Santana. El artista Juan Real cerrará el evento "con un buen sabor de boca" con una actuación musical.