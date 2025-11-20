Se presenta el partido de Cerdán

En Balears ya sabemos que el PP tiene pánico a las elecciones, según acaba de confirmar Marga Prohens con una acobardada rectificación tras su delirante bravata del martes. También estamos enterados de que ocho de los ocho diputados de Vox elegidos el 27 de mayo de 2023 no repetirán candidatura en el mismo mes de 2027, gracias a lo cual es previsible que la ultraderecha neofranquista mejore en escaños. Asimismo, es notorio que a nadie le importan los candidatos somnolientos de Més, que obtendrán su misérrima cosecha de ordenanza con independencia de las listas. En fin, los cien mil hijos de UM no logran encauzar al mallorquín emprenyat, por su fervor con el alquiler turístico que envenena a los nativos. ¿En fin?, ¿no queda un partido más?

En efecto, hay una formación que se presentará a los mitines de las autonómicas con un discurso tan seductor como inapelable:

-Hola, amigos, somos los candidatos del partido donde desarrolló toda su carrera Santos Cerdán, ¿verdad que apetece votarnos, para corregir los atropellos de la derecha en Mallorca? Sin más, cedo la palabra a nuestra aspirante al Govern:

-Hola a todos, seguro que me reconocéis por las fotos en que aparezco abrazada a Cerdán. Soy feminista, izquierdista, catalanista, progresista, saharauista, cerdanista y también soy la responsable de que el anterior Govern de mi partido estafara a los mallorquines cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas. Nunca reclamamos el dinero porque venía avalado por nuestro padrino Ábalos, por no hablar de Koldo, menudo carácter. A ver si os atrevéis a votarnos, y cedo sin más dilación la palabra a nuestro candidato en Mallorca:

-Hola, estoy emocionado de militar en el partido que le pagó a Cerdán las vacaciones gratis total en Ibiza. ¿Puede hablarse de mayor implicación con nuestra tierra? Represento con orgullo a la formación comandada durante años por el ejemplar Víctor de Aldama, que nos obligó a que impusiéramos PCR forzosas a los mallorquines para recaudar fondos públicos con destino a nuestra organización criminal, ¿a que os morís de ganas de volver a votarnos? No sé si pilláis el chiste.