Una portada 'in extremis': cómo Diario de Mallorca anunció la muerte de Franco y subió el precio del periódico dos pesetas

Los nervios, tras un mes de continuos sobresaltos, estaban a flor de piel. La noticia que todos los diarios llevaban meses, o incluso años, esperando llegó a una hora ingrata: Francisco Franco tuvo la mala educación de fallecer de madrugada, exactamente a las 4.40. Aquello ocurrió en horario de cierre, a escasas horas de que los periódicos empezaran a vender sus ejemplares. Por eso, el 20 de noviembre de 1975, las redacciones de toda España se convirtieron en un caos, una carrera contrarreloj para anunciar la muerte del dictador. Diario de Mallorca no fue la excepción y, hace 50 años, hizo todos los malabares posibles para poder anunciar uno de los momentos históricos más importantes de la España contemporánea.

La portada completa del día 20 de noviembre de 1975 de Diario de Mallorca / DM

Gracias a los periodistas en vigilia —que dormían al salir el sol y trabajaban al ponerse—, que estaban expectantes ante el grave estado de salud de Franco, Diario de Mallorca tuvo tiempo de cambiar la portada. No obstante, no hubo tiempo de modificar las páginas interiores, por lo que, tras leer el gran titular “Francisco Franco ha muerto”, el lector se encontraba dentro del diario con artículos que solo hablaban del grave estado del “generalísimo” sin mencionar su partida.

“Franco vive sus últimos momentos. La muerte puede sobrevenir de un momento a otro” y un parte médico ya desactualizado —que detallaba el agudo y general empeoramiento del dictador— eran los artículos que uno podía leer tras pasar la portada, y que dejaban entrever que la diosa Muerte podía venir en cualquier instante.

Ante la muerte del franquista surgió también la vena comercial y picaresca: el periódico, que normalmente se vendía a 8 pesetas, subió su precio a 10 solo para este día tan especial, correspondiente a la edición número 7.220, el día siguiente el precio volvió a las habituales 8 pesetas.

A Juan Manuel López Nadal, entonces trabajador del periódico —y hoy exembajador de España y colaborador de este diario—, la noticia le llegó pocas horas después de haberse ido de la redacción aquella madrugada. Él mismo explica que, a las cinco y media de la mañana, recibió una llamada telefónica: “Ya se murió; ven enseguida a la redacción”.

Tras el trabajo, vino la celebración. No solo la clandestina de cava y vino: el ya fallecido exdirector del periódico, Antonio Alemany, invitó a los periodistas a un desayuno especial de chocolate caliente con ensaimadas.

La editorial del periódico de aquel día explicó que “las campanas doblan por la muerte del Jefe del Estado. Un trozo de la historia de España ha tocado a su fin”. Franco había muerto y un nuevo periodo de libertad arrancaba, también en las redacciones de todos los periódicos, que por fin empezaban a ver una luz al final del túnel de la censura.