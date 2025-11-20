Los perros guía exhiben sus habilidades en Palma: “Son nuestros ojos y significan nuestra independencia”
Unas 300 personas han asistido a la demostración de perros guía de la ONCE en el Polideportivo Municipal Germans Escalas
«Mi perro y yo somos un equipo inseparable. Es difícil explicar la conexión y la magia que se crea entre ambos»
«Poneos un antifaz y, ahora, imaginad lo difícil que sería ducharos, preparar la comida o hacer la cama». Con este ejercicio arrancaba la exhibición de perros guía de la ONCE en el Polideportivo Municipal Germans Escalas. Vivir en la oscuridad no es fácil para nadie, pero gracias al entrenamiento y a su carácter, el mejor amigo del hombre puede convertirse en la luz que guía a las personas ciegas.
El evento, organizado por la Fundación ONCE del Perro Guía, tenía como objetivo visibilizar el trabajo de acompañamiento y orientación que realizan estos animales con personas ciegas o con baja visión. Más de 300 personas, procedentes de distintos centros educativos de Palma y de la propia ONCE, asistieron a la demostración.
Niza y Viena, dos perros labradores, fueron los encargados de demostrar las habilidades que poseen estos caninos en entrenamiento. Niza llevaba apenas unos meses de adiestramiento y Viena estaba a punto de “graduarse”, pero ninguno de los dos defraudó a sus instructores: superaron todas las pruebas con soltura y maestría.
También participaron en la exhibición José Marcos Ruiz, junto a su perro Oruk, y Carmen Soler, acompañada de Quely, quienes explicaron cómo es la vida diaria de una persona ciega. «Es muy difícil transitar por la calle con patinetes, bicis… Las ciudades han mejorado y son más amigables, pero queda mucho por hacer», explicó Soler.
La mujer enfatizó la conexión casi mágica que se crea entre el dueño y su animal: «Mi perro y yo somos un equipo inseparable», y recalcó la importancia que tiene para ellos el pariente del lobo: «Son nuestros ojos y significan nuestra independencia».
