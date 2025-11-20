¿Nevará hoy en Mallorca? La regla de los “nivofrikis” es clara: "Con viento de mistral, no nieva"

Mallorca se prepara para sufrir el primer zarpazo invernal de la temporada. La llegada de una masa de aire procedente del polo ártico, prevista para el final de la tarde de este jueves, dejará en la isla lluvias intensas, que podrían ir acompañadas de granizo y una fuerte bajada de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología ya advirtió a principios de esta semana de que el temporal podría propiciar, además, la primera gran nevada en la Serra de Tramuntana. Aunque los pronósticos apuntan a que la nieve llegará a la isla a partir de mañana, la Aemet no descarta que caigan los primeros copos en los picos más altos esta misma tarde. De hecho, ha bajado la cota de nieve hasta los 1000 metros. Sin embargo, el responsable de la estación meteorológica del Puig Major y cazador de nevadas, Albert Darder, ha expresado sus dudas al respecto ya que la experiencia le dice que con determinados vientos, no nieva.

"Estamos en una convergencia de vientos que separa la gloria del fracaso absoluto", escribía ayer en su cuenta oficial de X, "y mucho me temo que, por ahora, está cogiendo fuerza la segunda opción". Y parece que, según Darder, la nieve no llegará a la isla pues, tal y como ha recordado él mismo a isleños en general, y a los mallorquines en particular la “regla número 1 del nivofriki: con viento de mistral no nieva”. Y apostilla: “Más sabe el diablo por viejo..."

En cualquier caso, habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación meteorológica en Mallorca.

Inestabilidad

La Aemet apunta que a partir de la tarde noche de este jueves se registrarán precipitaciones intensas que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo en algunos puntos de la isla.

La inestabilidad se agravará el viernes, con lluvias fuertes o muy fuertes desde primeras horas de la mañana. Además, la cota de nieve bajará hasta los 600 metros.

Las temperaturas caerán en picado, con valores más propios del invierno que de esta época del año.

El momento más frío

La noche del viernes y la madrugada del sábado serán probablemente las más frías de este episodio invernal. En Mallorca, se espera que las temperaturas mínimas no superen los seis grados de media. Un valor que puede caer hasta los tres en zonas como Lluc o sa Pobla .

Sin embargo, a partir del mediodía llegará un frente empujado por aire atlántico más templado. Así, poco a poco, se comenzará a notar una subida de las temperaturas diurnas y la cota de nieve subirá de los 600 a los 900 metros.