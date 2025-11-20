Marc y Sofía, los nombres más elegidos en Baleares para los niños nacidos en 2024
EFE
Marc ha sido año a año el nombre más elegido por los padres de niños nacidos en Baleares en las dos últimas décadas, y de nuevo ha resultado el favorito en 2024, cuando 111 bebés fueron registrados con ese nombre.
Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo nombre preferido el año pasado fue Pau, con 75 niños nombrados así, lo que confirma además que los nombres en catalán se mantienen entre los más elegidos aunque hayan perdido fuerza.
En el caso de las niñas, en 2024 el nombre predominante fue Sofía, escogido en 79 ocasiones, solo una más que Martina, con el que se designó a 78 de las bebés nacidas en Baleares.
En el conjunto de España, el nombre más utilizado en los niños ha sido Mateo, con un total de 3.289, seguido por Hugo y Martín, con 2.734 y 2.693, respectivamente.
Igual que en Baleares, Sofía también es el nombre más utilizado para designar a las niñas españolas nacidas el año pasado, con 3.325 casos, seguida de Lucía (2.830) y Martina (2.364).
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar