Marc y Sofía, los nombres más elegidos en Baleares para los niños nacidos en 2024

Marc ha sido año a año el nombre más elegido por los padres de niños nacidos en Baleares en las dos últimas décadas, y de nuevo ha resultado el favorito en 2024, cuando 111 bebés fueron registrados con ese nombre.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el segundo nombre preferido el año pasado fue Pau, con 75 niños nombrados así, lo que confirma además que los nombres en catalán se mantienen entre los más elegidos aunque hayan perdido fuerza.

En el caso de las niñas, en 2024 el nombre predominante fue Sofía, escogido en 79 ocasiones, solo una más que Martina, con el que se designó a 78 de las bebés nacidas en Baleares.

En el conjunto de España, el nombre más utilizado en los niños ha sido Mateo, con un total de 3.289, seguido por Hugo y Martín, con 2.734 y 2.693, respectivamente.

Igual que en Baleares, Sofía también es el nombre más utilizado para designar a las niñas españolas nacidas el año pasado, con 3.325 casos, seguida de Lucía (2.830) y Martina (2.364).