El mallorquín Ramon Roselló-Mora se sitúa entre los científicos más citados del mundo por cuarto año consecutivo

"Mantenerse en este nivel requiere esfuerzo, y creo que es positivo visibilizar la investigación que se realiza desde las Islas Baleares y desde el CSIC y la UIB", ha declarado Ramon Rosselló-Mora.

El científico mallorquín del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB), ha sido incluido nuevamente en la prestigiosa lista Highly Cited Researchers 2025 en la categoría de Microbiología. La clasificación está elaborada por la consultora científica Clarivate Analytics a partir de un estudio bibliométrico realizado por el Instituto de Información Científica, con sede en Londres.

La lista, según explica la UIB, reconoce a los aproximadamente 7.000 investigadores más influyentes del planeta. Representan el 0,1% del personal científico mundial, y sus trabajos se encuentran entre el 1% más citado en sus respectivas disciplinas.

Este año, Rosselló-Mora es el único investigador de Baleares que aparece en la lista y uno de los 12 representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A escala nacional, solo alrededor de un centenar de científicos han sido seleccionados, como ya han destacado varios medios nacionales.

La lista Highly Cited Researchers está considerada una referencia internacional en el ámbito de la investigación, ya que identifica a aquellos científicos que, por su producción científica y su impacto global, han demostrado una influencia excepcional en sus campos de estudio. El ranking incluye a 6.868 personas de 60 países diferentes y tiene en cuenta los artículos publicados entre 2014 y 2024 que lograron situarse entre el 1% más citado en su disciplina.