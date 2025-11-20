Un informe denuncia "la naturaleza de calabozo" que presentan las instalaciones de Son Tous para las personas migrantes

Un informe elaborado por las organizaciones Irídia y Novact denuncia "la naturaleza de calabozo" que presentan las instalaciones de Son Tous para las personas migrantes que llegan a las costas de Baleares. Así queda reflejado en el estudio "Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes: Un análisis territorial de vulneración de derechos," que analiza tres espacios clave vinculados a las fronteras del Mediterráneo: las llegadas por vía marítima a Baleares, la acogida de niños, niñas y jóvenes sin referentes adultos en Barcelona, y el tránsito migratorio a través de la frontera catalanofrancesa.

En cuanto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous, el informe señala que las condiciones materiales de detención son inadecuadas y no cumplen con los estándares internacionales básicos. En este sentido, aseguran que no existen instalaciones adecuadas para infancia, familias o personas con necesidades especiales. "Las celdas presentan barrotes, colchonetas en el suelo y falta de duchas operativas, son unas instalaciones con naturaleza de calabozo", detallan.

Asistencia jurídica

Por otro lado, la investigación detalla que el centro de Son Tous no garantiza una asistencia letrada individual y de calidad, ya que las entrevistas se realizan en grupo, "a la intemperie y sin privacidad". Así, advierten de que se llevan a cabo entrevistas policiales sin asistencia letrada, "destinadas a la identificación de supuestos patrones de embarcación". Desde 2022, se han detenido en Baleares a 190 personas adultas y 14 niños, "en un contexto de preocupante criminalización de la migración y la infancia". No se garantiza el derecho a comunicarse con el exterior ni el acceso a medios para informar a sus familias (cargadores, wifi, teléfono), añaden.

Solicitar asilo

El informe también denuncia que no se garantiza el derecho a solicitar asilo ni la posibilidad de manifestar la voluntad de hacerlo dentro del CATE. A pesar de la llegada de personas de países con altas tasas de reconocimiento de la protección internacional, como Somalia - con una tasa del 98% de la concesión del asilo-, el Ministerio del Interior afirma que “ninguna persona ha solicitado asilo en el CATE”, lo que evidencia la falta de acceso real al derecho de asilo. Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, desde 2022 han sido detenidas en los CATE de las islas un total de 12.397 personas (753 mujeres y 11.644 hombres), de las cuales 1.168 eran niños, niñas y adolescentes.

Desembarco

En cuanto a la situación de las llegadas por vía marítima al archipiélago, el estudio revela deficiencias en la garantía de derechos en las diferentes fases —desembarco, detención y traslados— que derivan en situaciones de vulnerabilidad extrema y abandono institucional.

En cuanto al desembarco, argumentan que predomina un enfoque policial en la gestión de las llegadas y "se han documentado prácticas vejatorias por parte de la Guardia Civil, como que en ocasiones se recurre a la escritura de números identificativos en la piel de las personas recién llegadas". Asimismo, detallan que no existen protocolos de coordinación entre los distintos actores implicados ni se garantiza una primera asistencia médica y humanitaria adecuada.

Asistencia sanitaria y social

Respecto a la asistencia sanitaria y social, el informe recalca que no se garantiza la presencia de personal médico cualificado ni durante los desembarcos ni en el CATE. "Tampoco se garantiza la presencia de personal profesional especializado en infancia y protección internacional, lo que impide detectar adecuadamente casos de trata, tortura, maltrato o explotación. "Las vulnerabilidades detectadas no se registran ni comparten eficazmente entre ministerios, lo que impide un seguimiento adecuado", reza el informe.

En cuanto a la puesta en libertad, el estudio muestra su preocupación , ya que "a falta de una correcta identificación de vulnerabilidades, haya personas que queden fuera del circuito de atención, y la falta de transparencia respecto los criterios de derivación. Dada la recién instalación de las carpas en el puerto, seguiremos pendientes de cuál será el funcionamiento de dicho dispositivo".