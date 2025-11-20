Iñaki Garmendia sobre las protestas: "Cuando llegan los turistas les decimos 'Go home'. ¿Estamos locos? Eso es xenofobia"

En los destinos turísticos están apareciendo otros procesos "de supuesta inseguridad que es la convivencia. Parece que el mallorquín realmente se incomoda cuando coincide en ciertos espacios y tiempos con esa población flotante que hemos atraído con nuestras mejores armas de seducción". Ese "choque", hay que "tratarlo" y desde un punto de vista policial "no es suficiente, hay que hacerlo también socialmente porque igual el verano que viene tenemos las mismas manifestaciones”, advierte Iñaki Garmendia, experto en Seguridad de ONU Turismo. "Cuando llegan los turistas les decimos go home. ¿Estamos locos? Eso es xenofobia", considera el vasco, quien llama la atención también sobre que "nadie quiere hablar de seguridad" en estas zonas "por estética turística".

Garmedia ha participado en una de las mesas de debate del II Foro Playa de Palma, celebrado este jueves en Aubamar Convention Center, encuentro que ha reunido representantes institucionales, empresarios y expertos para analizar el futuro de este destino maduro mallorquín, en un encuentro clausurado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

“Nadie quiere hablar de seguridad”, explicaba el experto –encargado de hacer encuestas quincenales a nivel mundial para ONU Turismo– en la mesa redonda con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señalando la dificultad para que “los directores generales de los destinos” le respondan: “Nadie me contesta”.

"Tenemos muchísima venta ambulante y es de residentes que viven aquí en pisos patera" Guillem Mascaró — Jefe de la Policía Local de Palma

Junto con Garmendia han debatido Ceferina Guerrero Salgado, teniente de la Guardia Civil; Francisco Javier Santos Arias, responsable de la zona de Llucmajor de la Policía Nacional, y el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró. Este último, quien subrayaba que es vecino de Can Pastilla y nació en El Arenal, advertía que la venta ambulante es "la asignatura pendiente" del destino turístico. "Tenemos muchísima y es de residentes que viven aquí en pisos patera", lo que junto a una legislación que no ayuda dificulta acabar con ella. El líder de la Policía Local también agradecía que con los fondos de la ecotasa se han podido incrementar los efectivos en la zona.

Por su parte, Santos resaltaba la colaboración con la Asociación Hotelera de Playa de Palma, sobre todo con su servicio jurídico para sacar adelante junto con el Ministerio Fiscal penas más altas contra los delincuentes y las órdenes de alejamiento. Estas últimas, acotaba el mando policial, son una herramienta "muy potente" que sirve de "paradigma" a otros destinos, como Calvià y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, donde se están "exportando". Guerrero alertaba de que "lo principal es el modelo de turismo que ofrecemos porque si es de excesos va unido a la delincuencia" y celebra la efectividad de las patrullas mixtas con efectivos policiales extranjeros.

Mientras, el experto de la ONU decía ser consciente de que entre el sector empresarial “hay cerrazón y es lógico, por otro lado” a abordar en público estos temas, si bien cuando “aparecen recomendaciones” de seguridad, por ejemplo, al desembarcar en un destino en las pantallas del aeropuerto “ya se muestra que hay cierta inseguridad".

Un sector "pedigüeño que incomoda"

“El turista es el centro de gravedad, no le tiene que pasar nada, está por encima de todo”, asegura Garmendia, por eso llama a afrontar las crisis de seguridad. Como se depende de “otras administraciones” para ello el sector turístico es “terriblemente pedigüeño, incomodamos a todas”. En España tendría que ser un sector “prioritario”, clama.

“Los hoteleros están incomodados. Y tú, y el otro... y el turista. Aquí está incómodo todo el mundo” Iñaki Garmendia — Experto en Seguridad de la ONU

“Sobre las manifestaciones contra la masificación turística, Garmendia expone que “primero invitamos a los turistas a que vengan con nuestras mejores campañas y armas de seducción y cuando llegan les decimos go home. Estamos locos, esto es pura xenofobia. La culpa no la tiene el turista, la culpa la tenemos nosotros”. Por ello cree que ante las reivindicaciones sociales por la saturación “nos tendremos que romper la cabeza tanto la parte social, las administraciones y la parte turística para que haya una distribución más armoniosa”. ¿Pasarán factura al turismo las protestas? Garmendia dice no desconocerlo: “Los hoteleros están incomodados. Y tú, y el otro... y el turista. Aquí está incómodo todo el mundo”.

La presidenta Prohens, Mika Ferrer (CEO de Palma Beach), Javier Bonet, el hotelero Onofre Pascual y Pedro Marín, entre otros. / AgenciaCom

El especialista en seguridad alerta de que por “estética turística” se transmiten “las bondades” de un destino y es “injusto y desproporcionado que un hecho delictivo en un momento determinado emborrone todo”. Esta realidad conlleva que “tenemos serias dificultades para conocer la verdad”, dice Garmendia. Por esa “estética turística”, y por la inseguridad “que podemos generar” entre los mercados, explica, se considera que la inseguridad que existe es manejable” y esta situación lleva a que haya “respuestas más débiles y lentas” para enfrentarla.