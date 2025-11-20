Hallan un delfín muerto cerca del puerto de Palma
El equipo del Real Club Náutico ha retirado el ejemplar fallecido del agua y se lo ha entregado a la Fundación Palma Aquarium para que le hagan la necropsia
Ana Belén L. Fuster
El equipo del Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha intervenido esta mañana en el rescate de un delfín listado que ha aparecido en el agua cerca del puerto de Palma. Según han informado desde el club, el cetáceo, que llevaba varios días en la zona, ha sido retirado del agua con la colaboración de los técnicos del club, para ser entregado al equipo especializado de la Fundación Palma Aquarium, que procedera a realizar una necropsia.
Lamentablemente, el delfín ya había fallecido al momento de ser rescatado. La necropsia, según los responsables, es esencial para conocer las causas de su muerte, y los estudios que se realicen permitirán mejorar las prácticas de protección y conservación de las especies marinas en el Mediterráneo.
El RCNP ha aprovechado para recordar a la ciudadanía la importancia de avisar al número de emergencias 112 ante cualquier avistamiento de un animal marino herido o varado, y no intentar tocarlo. "Cada intervención cuenta para seguir cuidando nuestro entorno marino", han indicado desde el club.
Con todo, el Real Club Náutico de Palma y la Fundación Palma Aquarium han recordado la importancia de la conservación de las especies del Mediterráneo y el cuidado del ecosistema marino local.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar