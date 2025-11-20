Hallan un delfín muerto cerca del puerto de Palma

El equipo del Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha intervenido esta mañana en el rescate de un delfín listado que ha aparecido en el agua cerca del puerto de Palma. Según han informado desde el club, el cetáceo, que llevaba varios días en la zona, ha sido retirado del agua con la colaboración de los técnicos del club, para ser entregado al equipo especializado de la Fundación Palma Aquarium, que procedera a realizar una necropsia.

Lamentablemente, el delfín ya había fallecido al momento de ser rescatado. La necropsia, según los responsables, es esencial para conocer las causas de su muerte, y los estudios que se realicen permitirán mejorar las prácticas de protección y conservación de las especies marinas en el Mediterráneo.

El RCNP ha aprovechado para recordar a la ciudadanía la importancia de avisar al número de emergencias 112 ante cualquier avistamiento de un animal marino herido o varado, y no intentar tocarlo. "Cada intervención cuenta para seguir cuidando nuestro entorno marino", han indicado desde el club.

Con todo, el Real Club Náutico de Palma y la Fundación Palma Aquarium han recordado la importancia de la conservación de las especies del Mediterráneo y el cuidado del ecosistema marino local.